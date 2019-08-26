俄联盟号飞船二次对接成功 机器人抵达空间站

（德国之声中文网）据美国宇航局公布的消息称，俄罗斯联盟号飞船与国际空间站对接成功。联盟号飞船除了载有人形机器人费多尔（Fedor）之外，还为空间站工作人员送去食品和药品。

打开瓶盖和太空行走

太空机器人费多尔将在空间站逗留10天，学习如何为3名美国、2名俄罗斯和1名意大利宇航员当帮手。型号为F-850的太空机器人费多尔身高180公分，体重160公斤。可以模仿人类动作完成很多工作，甚至可以打开瓶盖。

在俄罗斯宇航员斯克沃尔佐夫（Alexander Skwortsow）的指示下，机器人费多尔将在极少地球吸力的太空完成所交给的各项工作。从长远来看，它还将承担太空行走等危险任务。通过一个专门的推特账户可以获悉机器人的进展情况。

费多尔并不是进入太空的第一个机器人。早在2011年，美国就将机器人Robonaut 2送入太空，2018年因出现技术故障被淘汰。2013年，日本也将一个会说话，但是只会讲日语的小型机器人送入国际空间站。

联盟号飞船8月22日在哈萨克斯坦发射升空

技术故障导致第一次对接失败

上周六，联盟号飞船在距离地球400公里远的太空因出现技术问题导致与空间站的第一次对接失败。太空试验首先要保障宇航员的安全。上周四，载有联盟号飞船和太空机器人的火箭在哈萨克斯坦的拜科努尔发射场发射升空。

不仅上周六的故障，而且去年10月联盟号载人飞船在升空后不久因出现问题被迫紧急着陆事件都说明，俄罗斯的航天工业已经远离苏联时代的鼎盛时期。万幸的是当时搭乘飞船的美国宇航员黑格（Nick Hague）和他的俄罗斯同事奥钦（ Alexej Owtschinin）都安然无恙。

李京慧/苗子 (德新社、法新社)