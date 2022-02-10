俄联盟号火箭携英国OneWeb公司34颗卫星升空

（德国之声中文网）周四（2月10日），搭载英国一网公司（OneWeb）34颗卫星的俄罗斯联盟号火箭点火升空。

这枚俄罗斯火箭由欧洲的阿丽亚娜航天公司（Arianespace）从圭亚那航天中心发射。

这些卫星将加入一网公司的低轨卫星群，为地球上的偏远角落提供互联网服务。

一网公司公司在YouTube上直播这次发射时说：“我们的卫星群目前有394颗卫星——此次发射后将达到428颗。”

该公司希望在低轨卫星群达到650颗卫星之后，于明年启动全球互联网服务。

互联网卫星的太空竞赛

一网公司正在与亿万富翁马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）进行一场通过卫星提供高速互联网的竞赛。

上个月，马斯克在推特上写道，太空探索技术公司旗下已发射1469颗星链（Starlink）卫星，其中在运行，272颗卫星即将进入运行轨道。

亚马逊将在2022年底发射其第一颗互联网卫星，并计划耗资至少100亿美元来建造3236颗互联网卫星。

周四，美国宇航局（NASA）提出了对这些卫星影响 "科学和人类航天任务 "的担忧。在给美国联邦通信委员会的一封信中，该机构说它正在跟踪25000个轨道物体和大约6100个在低轨以下的空间物体。

上周，国际天文学联合会启动了新的“黑暗和安静天空保护中心”，以团结天文学家反对卫星巨型星座。

国际天文学联合会首任秘书长本韦努蒂（Piero Benvenuti）说，以前，来自地面的光污染是主要干扰源。“最近，大型通信卫星群的影响成为一个更严重的问题，因为它们的侵扰无处不在。”

观看视频 02:09 “联盟”号火箭成功发射OneWeb卫星

(法新社、路透社)

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