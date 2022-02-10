 俄联盟号火箭携英国OneWeb公司34颗卫星升空 | 科技环境 | DW | 12.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

俄联盟号火箭携英国OneWeb公司34颗卫星升空

搭载英国一网公司(OneWeb)34颗卫星的俄罗斯联盟号火箭点火升空。通过卫星提供高速互联网的太空竞赛正在如火如荼地进行，国际天文学联合会对其空间侵扰表示担忧。

搭载英国一网公司卫星的俄罗斯联盟号运载火箭在由欧洲阿丽亚娜航天公司发射。

搭载英国一网公司卫星的俄罗斯联盟号运载火箭在由欧洲阿丽亚娜航天公司发射。

（德国之声中文网）周四（2月10日），搭载英国一网公司（OneWeb）34颗卫星的俄罗斯联盟号火箭点火升空。

这枚俄罗斯火箭由欧洲的阿丽亚娜航天公司（Arianespace）从圭亚那航天中心发射。

这些卫星将加入一网公司的低轨卫星群，为地球上的偏远角落提供互联网服务。

一网公司公司在YouTube上直播这次发射时说：“我们的卫星群目前有394颗卫星——此次发射后将达到428颗。”

该公司希望在低轨卫星群达到650颗卫星之后，于明年启动全球互联网服务。

互联网卫星的太空竞赛

一网公司正在与亿万富翁马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）进行一场通过卫星提供高速互联网的竞赛。

上个月，马斯克在推特上写道，太空探索技术公司旗下已发射1469颗星链（Starlink）卫星，其中在运行，272颗卫星即将进入运行轨道。

亚马逊将在2022年底发射其第一颗互联网卫星，并计划耗资至少100亿美元来建造3236颗互联网卫星。

周四，美国宇航局（NASA）提出了对这些卫星影响 "科学和人类航天任务 "的担忧。在给美国联邦通信委员会的一封信中，该机构说它正在跟踪25000个轨道物体和大约6100个在低轨以下的空间物体。

上周，国际天文学联合会启动了新的“黑暗和安静天空保护中心”，以团结天文学家反对卫星巨型星座。

国际天文学联合会首任秘书长本韦努蒂（Piero Benvenuti）说，以前，来自地面的光污染是主要干扰源。“最近，大型通信卫星群的影响成为一个更严重的问题，因为它们的侵扰无处不在。”

观看视频 02:09

“联盟”号火箭成功发射OneWeb卫星

(法新社、路透社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中国加入卫星互联网竞争 近地轨道趋向饱和

SpaceX、OneWeb和亚马逊（Amazon）这三家公司都想在太空高速互联网接入服务上拔得头筹。出于战略的考虑，中国也打算打造自己的卫星互联网。但专家们担心近地轨道可能会变得过于拥挤，还有可能威胁到太空飞行安全。  

太阳风暴使 SpaceX40颗卫星成废品

美国技术巨头、亿万富翁埃隆·马斯克的太空公司损失惨重：新近发射的互联网卫星中多达40颗毁于太阳辐射大爆发引发的地磁风暴。  

空间站险遭SpaceX卫星碰撞 中国向联合国投诉

中国常驻联合国代表团向联合国秘书长投诉，美国公司SpaceX旗下的星链卫星今年下半年两度过于接近中国的空间站，导致中方人员必须实施「紧急避碰」以确保安全。  

相关内容

February 3, 2022, Cape Canaveral, Florida, United States: As seen from Canaveral National Seashore, a SpaceX Falcon 9 rocket heads for orbit after launching from pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. .The rocket is carrying 49 Starlink internet satellites for a broadband network. (Credit Image: © Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Press Wire

太阳风暴使 SpaceX40颗卫星成废品 10.02.2022

美国技术巨头、亿万富翁埃隆·马斯克的太空公司损失惨重：新近发射的互联网卫星中多达40颗毁于太阳辐射大爆发引发的地磁风暴。

(210429) -- WENCHANG, April 29, 2021 (Xinhua) -- The Long March-5B Y2 rocket, carrying the Tianhe module, blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, April 29, 2021. China on Thursday sent into space the core module of its space station, kicking off a series of key launch missions that aim to complete the construction of the station by the end of next year. (Xinhua/Ju Zhenhua)

空间站险遭SpaceX卫星碰撞 中国向联合国投诉 28.12.2021

中国常驻联合国代表团向联合国秘书长投诉，美国公司SpaceX旗下的星链卫星今年下半年两度过于接近中国的空间站，导致中方人员必须实施「紧急避碰」以确保安全。

International Space Station over the planet earth. Elements of this image furnished by NASA

俄卫星碎片横飞 空间站宇航员急避险 21.11.2021

俄罗斯本周一（11月15日）向太空试射一枚导弹，摧毁本国一枚废弃卫星，由此在空间留下大量碎片。美国对此表示愤怒。

广告

经济纵横

Symbolbild Spionage Affäre

中国推动立法：数据出境须安全评估

中国正在草拟中的一部工业和信息化领域数据管理法规对数据出境做出更加严格的限制。而欧盟和美国间数据传输法规搁浅的问题，让脸书母公司Meta渐失耐心。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  