俄美同意将"交叉飞行"赴国际空间站协议延至2025年

（德国之声中文网）俄罗斯与美国已就延长联合飞往国际空间站协议达成一致。据国际文传电讯社（Interfax）报道，俄罗斯航天集团表示，已与NASA达成协议，将两国前往国际空间站"交叉飞行"的计划延长至2025年。俄航天集团表示，目标是维持国际空间站运营的可靠性，并确保每次执行任务时，国际空间站至少各有一名俄罗斯和美国宇航员。

俄罗斯自己的空间站项目--仍在进行中

自2022年2月底俄罗斯发动对乌侵略战争以来，国际空间站成为美俄仍保持合作的为数不多的项目之一。由于政治局势紧张，俄罗斯曾宣布计划在2024年后终止与NASA在国际空间站项目上的合作，并计划建立自己的空间站。然而，由于建设新空间站耗时长久，莫斯科其后表示将继续留在国际空间站直至2028年。俄罗斯总统普京表示，俄罗斯空间站的第一个模块将于2027年发射升空。



国际空间站 - 2021年11月由SpaceX的载人龙飞船奋进号（Crew dragon Endeavour）拍摄

国际空间站将运行至2030年

国际空间站自1998年起开始绕地球运行。原计划其运营将于明年结束，但NASA现计划将其使用寿命延长至2030年。今年9月，美国宇航员劳拉·奥哈拉（Loral O'Hara）与俄罗斯宇航员奥列格·科诺年科（Oleg Kononenko）以及尼奥莱·楚布（Niolai Tschub）乘坐俄罗斯联盟号飞船前往国际空间站。

那些圆梦的太空游客 梦想要花多少钱？ 2006年，伊朗裔美国女富豪埃努舍·安萨里（Anousheh Ansari）上了新闻头条。这位互联网企业的创始人在国际空间站度过了近两周。在纪录片“太空游客”（Space Tourists）中，她问道：“实现梦想要花多少钱？”在她之前的三位男游客每人向俄罗斯宇航局支付了约1600万欧元。

那些圆梦的太空游客 国际空间站：到此一游 图中除埃努舍·安萨里和丹尼斯·蒂托外，还有太空游客西摩尼（Charles Simonyi）、奥尔森（Gregory Olsen）、加略特（Richard Garriott）、拉里波特（Guy Laliberte）和沙透沃斯（Mark Shuttleworth）。这是自2001年以来圆了太空梦的七名富有的冒险家。

那些圆梦的太空游客 私人投资：美国太空港 耗资1.78亿欧元的美国太空港（Spaceport America）是首座私人投资建造的太空港，位于新墨西哥州。建设时间是2005年-2011年。原本定于2013年底开始运营，但无限期推迟。如今，这里成为拍电影的好地点，也吸引不少游客。

那些圆梦的太空游客 “中等价位”的太空船2号 建造美国太空港的维珍银河（Virgin Galactic）公司负责人理查德·布兰森（Richard Branson）计划很快实现首次商业太空飞行。明星如哈里森·福特（Harrison Ford）、贾斯汀·比伯（Justin Bieber）已经预订了位置，价格是25万美元。

那些圆梦的太空游客 不是太空人 太空船2号能进行次轨道飞行，飞行高度为15.2公里。它将进行减重力飞行。乘客甚至能经历到失重。但他们不能被称为太空人，因为太空人必须至少绕地一周。

那些圆梦的太空游客 低价位：S3飞船 瑞士企业Swiss Space Systems（S3）希望实现较低价位的空间飞行。其想法是，以一架特殊的空客A300作为载机，发射SOAR次轨道航天飞机。

那些圆梦的太空游客 一个人升入太空 美国企业World View Enterprises计划很快推出悬挂在高空气球上的飞行舱，其高度将达到32公里，是太空船2号的两倍。不久前成功实现了首次试飞。提早预订的话，每人“只需”67000欧元。 作者: Theresa Krinninger



（德新社、法新社）

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