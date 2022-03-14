 俄羅斯邊談邊炸 各國持續聲援烏克蘭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2022

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时政风云

俄羅斯邊談邊炸 各國持續聲援烏克蘭

澤連斯基說，莫斯科未料到烏克蘭會強烈抵抗，也要求盟友加大對莫斯科的制裁。斯洛伐克14日晚間直接驅逐3名俄羅斯外交官，並調查相關間諜活動。

Ukraine Kiew | Zerstörtes Wohngebäude nach Beschuss

2022年3月15日，烏克蘭首都基輔市的消防員正在協助一棟被炸後的公寓滅火。

DW.COM

在烏克蘭持續傳出傷亡之際，總統澤連斯基要求該國國會延長戒嚴令，而同日再傳有美國記者在烏克蘭報導時受傷送醫。此外，根據聯合國統計，目前已有超過280萬人從烏克蘭逃至鄰國。

雖然俄中皆否認莫斯科向北京尋求軍事援助，但美國多項情報指出，已預期雙方會否認。北京最後會怎麼做，這個談判已經顯露端倪。

俄罗斯对乌克兰的军事行动向纵深发展的同时，俄乌双方的会谈也在同时进行。乌克兰总统泽连斯基敦促尽快同普京展开直接对话。

鉴于国际社会制裁俄罗斯寡头，他们很多在英国首都伦敦拥有的豪华住宅如今都被暂时质押。对此。伦敦市长萨迪克-汗(Sadiq Khan)呼吁，应该让逃离乌克兰战争的难民入住，理由是“反正这些伦敦的公寓都是空的”。

（德國之聲中文網）俄羅斯、烏克蘭代表3月14日透過視訊會議談判後，雙邊和談沒有新進展，預計雙方代表將在週二（3月15日）繼續下一輪談判。

週二黎明前，烏克蘭首都基輔發生了兩起強烈爆炸，包括敖德薩、切爾尼戈夫、切爾卡塞和斯米拉在內的其他不同城市，也都可聽見空襲警報。

烏克蘭總統澤連斯基14日晚間透過影片發言稱，俄羅斯沒有料到烏克蘭會這樣強烈抵抗。

他說：「我們正在與伙伴合作，要對俄羅斯國家採取新的懲罰性措施。」他強調，俄羅斯軍隊應對戰爭罪行負責，並誓言要追究俄羅斯領導人的責任。

除了制裁，各國也持續對烏克蘭表達支持。紐約大都會歌劇院14日晚上為烏克蘭舉辦了一場特別的慈善音樂會。90分鐘的節目以烏克蘭男低音布亞爾斯基（Vladyslav Buialskyi）領唱烏克蘭國歌揭開序幕。

大都會歌劇院總經理蓋爾布（Peter Gelb）在舞台上發言時說：「大都會歌劇院的成員聲援自豪的烏克蘭人民，他們在面對這種不公正、破壞和死亡時是如此強大。」該音樂會同時透過烏克蘭公共電台轉播。

上週，俄羅斯女高音內特雷布科（Anna Netrebko）因為拒絕譴責俄羅斯總統普丁，遭大都會歌劇院取消她的演出。

英國方面，英國首相強生將於15日接待「聯合遠征軍」（JEF）部分歐洲成員國的國家領導人。除了英國，該遠征軍部隊還包括丹麥、芬蘭、冰島、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭和瑞典。該集團的領導人們將在倫敦舉行會議，預計將討論對俄羅斯採取的措施。

斯洛伐克驅逐俄外交官

斯洛伐克外交部14日晚間表示，已經要求三名俄羅斯大使館工作人員於72小時內離開該國。該國外交部稱，他們違反了外交規則，但沒有透露他們的身份和在俄羅斯大使館的職位。

斯洛伐克外交部表示，根據情報部門的資訊，決定驅逐三名俄羅斯大使館工作人員。該部在一份聲明中說：「外交部......同時強烈敦促俄羅斯聯邦大使館，要代表按照《維也納外交關係公約》開展活動。」此外並沒有給出其他細節說明。

俄羅斯駐斯大使館沒有立即發表評論，但隨後表示將對斯洛伐克的驅逐行動採取報復性措施。

與此同時，該國國防部長納德（Jaoslav Nad）告訴新聞網站Pravda.sk，斯洛伐克已經拘留了三名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的公民。他說：「這只是一個開始。」

路透社引述斯洛伐克新聞網站稱，警方至少逮捕了三名斯洛伐克人，包含國防部一名上校，斯洛伐克反間諜部門SIS的一名成員，以及一名與政府本月關閉的傳播錯誤信息新聞網站有關的人員。該網站沒有引述其消息來源，德國之聲無法獨立核實。

根據路透社，警方表示目前正調查這些人涉嫌的間諜活動，但沒有針對媒體報導發表評論。

Ukraine-Konflikt - Wolodymyr Selenskyj

根據烏克蘭總統新聞辦公室，2022年3月15日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔發表講話，持續鼓舞烏克蘭民眾抵抗俄羅斯入侵。

油價洗三溫暖

國際原油價格15日在亞洲早盤大幅跳水，西德克薩斯中質油（WTI）價格重新跌破每桶100美元。另一個主要油價指標布倫特原油（Brent Crude）下挫至100.54美元，但仍處於三位數區域。

中國深圳封城造成中國需求可能下降，也是價格下降的原因之一。俄羅斯和烏克蘭之間的持續談判也引發部分投資者謹慎樂觀的情緒。

兩種指標油價格都一度達到每桶120美元以上的峰值，接近14年的高點。俄烏衝突以來，國際油價大幅上漲，因為人們擔心對俄羅斯制裁後會出現供應短缺。

巴西政府在14日晚間表示，在與美國會談後，巴西願意增加石油產量，以彌補缺失的俄羅斯庫存。

（法新社、美聯社、德新社、路透社）

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