俄羅斯與美換囚 釋放女籃明星格里納

（德國之聲中文網）俄羅斯週四（12月8日）釋放了遭監禁的美國女子籃球明星球員格里納（Brittney Griner），以交換在美方監獄遭關押長達12年的軍火商布特（Victor Bout）。英國《衛報》稱其為「一次戲劇性的高級別囚犯交換」。

路透社報導，美國總統拜登在白宮召開記者會對說，格里納在俄羅斯被「不正當」且「不可容忍地」拘留數月如「地獄」般的生活，現在的她「很安全」，「她正在飛機上…在回家的路上。」並表示：「為了這一天的到來我們努力了很久，並從未停止要求（俄羅斯）釋放她。」

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，美俄關係日益緊張，而雙方經過了數月的談判才達成此交換囚犯的協議。電視直播的畫面顯示，就在格里娜搭乘飛往美國德克薩斯州的航班時，布特也抵達了莫斯科，後與他的母親和妻子擁抱。

格里納是兩屆奧運會金牌得主，也是美國職業女子籃球聯賽（WNBA）歷史上最偉大的球員之一。今年2月，她飛抵莫斯科時因被控走私毒品而遭到拘留；8月被正式定罪，遭判監禁9年,，引起前所未有的公眾關注。

此外，作為一名公開的黑人女性同性戀者，格里納被關在一個當局對LBGTQ+社群充滿敵意的國家，也令美國政府及她的支持者感到憂心。這起案件也成為美俄關係更加緊張的重要轉折。

而作為交換，這次美方釋放的囚犯是前蘇聯中校布特，他曾被美國司法部稱為世界上最多產的軍火商之一。他因密謀出售數千萬美元的武器而遭美國判處25年徒刑。美國官員稱，這些武器將用於對付美國人。

但對於這次的換囚安排，拜登坦言仍有一大遺憾。 2018年底俄國以間諜指控罪名監禁密歇根州一位企業安全主管保羅·惠蘭（Paul Whelan），至今仍未獲釋，而其家人和美國政府接否認俄方對其指控。

英國《衛報》報導，拜登向記者表示：「可悲的是，出於完全不合法的原因，俄羅斯對惠蘭案件的處理方式與格里納的案件不同。雖然我們還沒有成功地確保保羅獲釋，但我們不會放棄。我們永遠不會放棄。」

惠蘭的家人們對交換格里納感到欣慰，但表示他們對惠蘭未能一起返美感到「悲痛」。他的家人表示：「美國政府有提前讓我們知道保羅將被留下，讓我們能做好心理準備。但這對保羅來說是一場災難。」

惠蘭本人在俄羅斯接受了CNN的採訪。 「我不明白為什麼我還坐在這裡，」他告訴CNN：「我非常失望（美國政府）沒有做更多事情來確保我能獲釋，尤其是在我被捕已將屆滿4週年的時候。」他說，他知道俄羅斯人對待他與格林納爾不同，因為他被判的是間諜罪，但他仍敦促拜登對此做出更多努力，「無論他們可能要付出什麼代價。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，俄羅斯對惠蘭的指控是「一場騙局」。 《衛報》報導，他在一個午餐簡報會上說明：「這不是可以選擇『帶回哪一個美國人』的情況，我們只能選擇『帶回一位或零位』美國人。」他並補充：「我全心全意地希望，我們今天能把惠蘭和格里納一起帶上飛機......但我們將繼續努力。」

（路透社、美聯社、衛報等）

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