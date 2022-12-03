 俄羅斯與美換囚 釋放女籃明星格里納 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄羅斯與美換囚 釋放女籃明星格里納

美俄上演「戲劇性的高級別囚犯交換」。因走私毒品遭俄國監禁的女子籃球運動員格里納，終於在美國政府努力數月的談判之中獲釋，但條件是，美方也必須同時釋放遭判25年刑期的軍火商人布特。

格里納是美國職業女子籃球聯賽（WNBA）歷史上最偉大的球員之一，今年2月俄羅斯對其拘捕引起大量關注。

格里納是美國職業女子籃球聯賽（WNBA）歷史上最偉大的球員之一，今年2月俄羅斯對其拘捕引起大量關注。

（德國之聲中文網）俄羅斯週四（12月8日）釋放了遭監禁的美國女子籃球明星球員格里納（Brittney Griner），以交換在美方監獄遭關押長達12年的軍火商布特（Victor Bout）。英國《衛報》稱其為「一次戲劇性的高級別囚犯交換」。

路透社報導，美國總統拜登在白宮召開記者會對說，格里納在俄羅斯被「不正當」且「不可容忍地」拘留數月如「地獄」般的生活，現在的她「很安全」，「她正在飛機上…在回家的路上。」並表示：「為了這一天的到來我們努力了很久，並從未停止要求（俄羅斯）釋放她。」

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，美俄關係日益緊張，而雙方經過了數月的談判才達成此交換囚犯的協議。電視直播的畫面顯示，就在格里娜搭乘飛往美國德克薩斯州的航班時，布特也抵達了莫斯科，後與他的母親和妻子擁抱。

格里納是兩屆奧運會金牌得主，也是美國職業女子籃球聯賽（WNBA）歷史上最偉大的球員之一。今年2月，她飛抵莫斯科時因被控走私毒品而遭到拘留；8月被正式定罪，遭判監禁9年,，引起前所未有的公眾關注。

此外，作為一名公開的黑人女性同性戀者，格里納被關在一個當局對LBGTQ+社群充滿敵意的國家，也令美國政府及她的支持者感到憂心。這起案件也成為美俄關係更加緊張的重要轉折。

格里納獲釋返美，其妻子謝麗爾（Cherelle Griner）與拜登站在一起，表示內心「感慨萬分」。

格里納獲釋返美，其妻子謝麗爾（Cherelle Griner）與拜登站在一起，表示內心「感慨萬分」。

而作為交換，這次美方釋放的囚犯是前蘇聯中校布特，他曾被美國司法部稱為世界上最多產的軍火商之一。他因密謀出售數千萬美元的武器而遭美國判處25年徒刑。美國官員稱，這些武器將用於對付美國人。

但對於這次的換囚安排，拜登坦言仍有一大遺憾。 2018年底俄國以間諜指控罪名監禁密歇根州一位企業安全主管保羅·惠蘭（Paul Whelan），至今仍未獲釋，而其家人和美國政府接否認俄方對其指控。

英國《衛報》報導，拜登向記者表示：「可悲的是，出於完全不合法的原因，俄羅斯對惠蘭案件的處理方式與格里納的案件不同。雖然我們還沒有成功地確保保羅獲釋，但我們不會放棄。我們永遠不會放棄。」

惠蘭的家人們對交換格里納感到欣慰，但表示他們對惠蘭未能一起返美感到「悲痛」。他的家人表示：「美國政府有提前讓我們知道保羅將被留下，讓我們能做好心理準備。但這對保羅來說是一場災難。」

惠蘭因涉嫌从事间谍活动而被捕，目前仍在俄羅斯遭監禁。

惠蘭因涉嫌从事间谍活动而被捕，目前仍在俄羅斯遭監禁。

惠蘭本人在俄羅斯接受了CNN的採訪。 「我不明白為什麼我還坐在這裡，」他告訴CNN：「我非常失望（美國政府）沒有做更多事情來確保我能獲釋，尤其是在我被捕已將屆滿4週年的時候。」他說，他知道俄羅斯人對待他與格林納爾不同，因為他被判的是間諜罪，但他仍敦促拜登對此做出更多努力，「無論他們可能要付出什麼代價。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，俄羅斯對惠蘭的指控是「一場騙局」。 《衛報》報導，他在一個午餐簡報會上說明：「這不是可以選擇『帶回哪一個美國人』的情況，我們只能選擇『帶回一位或零位』美國人。」他並補充：「我全心全意地希望，我們今天能把惠蘭和格里納一起帶上飛機......但我們將繼續努力。」

（路透社、美聯社、衛報等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Die Kombo zeigt Russlands Präsident Wladimir Putin (Foto von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik über AP) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin haben nach Angaben aus Moskau wieder miteinander telefoniert. +++ dpa-Bildfunk +++

肖尔茨与普京通话 G7对俄油限价 03.12.2022

时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。

BEIJING, CHINA - AUGUST 31 : Saudi Defence Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman (L) and Chinese President Xi Jinping (R) shake hands as they pose for photo during their meeting in Beijing, China on August 31, 2016. Pool / Bandar Algaloud / Anadolu Agency

伙伴多样化 沙特将中国加入“朋友圈”？ 06.12.2022

在美国和沙特关系的低谷时期，沙特阿拉伯将在本周举办首届中国—阿拉伯国家峰会。习近平也将于周三开始访问沙特、出席峰会。专家指出，尽管美国仍然是首选的合作伙伴，但沙特正在制定一个新战略。

FILE - French President Emmanuel Macron whispers to U.S. President Joe Biden following their dinner at the G7 Summit in Elmau, Germany, June 26, 2022. Macron is heading to Washington for the first state visit of Biden’s presidency—a reviving of diplomatic pageantry that had been put on hold because of the COVID-19 pandemic. (AP Photo/Susan Walsh, File)

馬克龍將見拜登 批美國補貼或「分裂西方」 01.12.2022

美國總統拜登和法國總統馬克龍週四將會晤，兩人歡慶美法關係200多年歷史的同時，背後卻醞釀著《通膨削減法案》引發的跨大西洋貿易爭端。會晤前夕，馬克龍抨擊法案可能「分裂西方」，希望說服拜登撤回法案。

广告

媒体看中国

《法兰克福汇报》：习近平亲自指挥亲自部署的清零战略最终以失败告终。

德语媒体：极权的极限

周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。  