 俄羅斯：美國「直接涉入」烏克蘭戰爭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2022

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俄羅斯：美國「直接涉入」烏克蘭戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭引發1962年古巴導彈危機以來，俄羅斯和西方國家之間最嚴重的危機，許多人擔心世界正處於核戰爭的邊緣。雖然美國迄今向烏克蘭提供了16套海馬斯系統，但俄羅斯指控華盛頓「直接參與」的證據是什麼？

Ukraine I Olenivka Gefängnis

莫斯科聲稱，上週在頓涅茨克地區奧列尼夫卡附近由俄羅斯運營的一所監獄中，M142高機動性多管火箭系統海馬斯的襲擊造成53名烏克蘭戰俘死亡，另有73人受傷。

（德國之聲中文網） 俄羅斯國防部週二（8月2日）聲稱，華盛頓「直接參與」俄烏戰爭，並傳遞了導致「大量平民死亡」的情報。它說，美國應對基輔、頓巴斯東部和其他地區的人口密集區的火箭襲擊負責。

根據俄羅斯國防部，烏克蘭軍事情報局副局長斯基比茨基（Vadym Skibitsky）接受《電訊報》採訪時表示，華盛頓協調了M142高機動性多管火箭系統海馬斯（HIMARS）的使用。

俄羅斯國防部說：「所有這些不可否認的證據都與白宮和五角大樓的說法相左，華盛頓直接參與了烏克蘭的衝突。」

斯基比茨在採訪中提到，美國的衛星圖像和即時訊息起到了作用，雖然否認美國官員提供直接烏克蘭目標資訊，但他表示，美國和烏克蘭的情報官員在襲擊前進行磋商，因此華盛頓可以審查並在必要時否決預定目標。

戰爭爆發以來，在烏克蘭東部親俄部隊控制的頓巴斯和其他地區，民用設施遭到導彈襲擊。俄羅斯強調「這些襲擊導致了大量平民死亡」，拜登政府應對此負責。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也附和國防部的說法。她告訴俄新社：「這等於不需要其他確認，美國是否直接參與烏克蘭領土上的敵對行動。」

根據《衛報》，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，拜登政府迄今已向烏克蘭提供了超過80億美元的安全援助，包括前日公佈額外5.5億美元的援助。但美國強烈否認自己是衝突的參與者，或正與俄羅斯交戰。

Infografik HIMARS EN

M142高機動性多管火箭系統，簡稱海馬斯（HIMARS），是美國在1990年代末期研發的多管火箭炮，可攜帶MGM-140（ATACMS）飛彈等類型的火箭運載飛彈。

戰爭未歇

截至目前，俄羅斯和西方對烏克蘭衝突的定性非常不同。普京稱這是一次「特別軍事行動」，防止他所宣稱西方國家利用烏克蘭威脅俄羅斯的企圖，並保護俄語人口免受烏克蘭極端民族主義者的迫害。

這位69歲的強人將這場衝突視為對抗西方的生存之戰，認為結果將重塑全球政治秩序。但基輔及其西方支持者說，普京的說法毫無根據，沒有理由對一個俄羅斯承認邊界的主權國家發動無端戰爭。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）說，在烏克蘭的行動正在按計劃進行，俄羅斯和親俄部隊在東部的頓涅茨克地區擊退了烏克蘭部隊。

紹伊古對高級將領說：「在控制了盧甘斯克人民共和國的領土之後，頓涅茨克人民共和國正在按計劃獲得解放」。他也稱，南部赫爾松州的格里戈里夫卡（Hryhorivka）、基輔東部的貝雷斯托夫（Berestove）等城市最近已被佔領，包括歐洲最大的扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）。

美國情報部門估計，到目前為止，約有15000名俄羅斯人在烏克蘭被殺害，相當於1979至1989年間莫斯科佔領阿富汗期間蘇聯軍隊的死亡總數。美國情報部門認為，根據其估計，烏克蘭的損失可能比較少，但烏克蘭和俄羅斯都沒有對自己的損失做出詳細估計。

（路透社、衛報）

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