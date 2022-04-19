俄羅斯稱為烏東城市開人道走廊 美英加承諾增援武器

（德國之聲中文網）連日以來，俄羅斯部隊持續包圍烏克蘭東部城市馬里烏波爾。俄羅斯國防部週二（4月19日）表示，已經開放了一條走廊，只要他們同意交出武器，被困在馬里烏波爾市一家鋼鐵廠的烏克蘭軍隊就能夠離開。

俄羅斯國防部說：「俄羅斯武裝部隊為自願放下武器的烏克蘭軍事人員，和民族主義陣營的武裝分子撤離，打開了一條人道主義走廊。」

據親俄分離份子稱，在馬里烏波爾的Azovstal鋼鐵廠內藏有幾百名烏克蘭士兵。自3月初該城市陷入戰鬥開始以來，莫斯科一再呼籲烏克蘭軍隊放下武器。

這座城市具有重要的戰略意義，因為它連接著莫斯科控制的烏克蘭東部地區和2014年遭俄羅斯吞併的克里米亞半島。

與此同時，俄羅斯部隊19日晚間在烏克蘭東部發動了新的攻勢，被外界解讀成試圖完全佔領遭圍困的馬里烏波爾。前幾天，躲在鋼鐵工廠的保衛者在社交媒體上分享了一段影片，顯示一大群平民，包括兒童，躲在該工廠的地下室，外界認為他們應是烏克蘭士兵和軍官的親屬。

同日，烏克蘭東北部城市哈爾科夫的市長說，有4人在拆除未爆炸的彈藥時不幸死亡。該市市長特雷科夫（Ihor Terekhov）說，其中3名是緊急服務的官員。

哈爾科夫一名檢察官也表示，在俄羅斯部隊對該城市的砲擊中，至少有4人死亡，14人受傷。他在臉書上寫道：「有10多座住宅樓被毀，包含一個車庫和一家超市。」

英國：俄羅斯增加對頓巴斯的炮擊

英國國防部19日表示，俄羅斯對烏克蘭東部頓巴斯地區的炮擊和打擊仍在繼續，但烏克蘭部隊設法多次擊退了俄羅斯部隊的推進。該部門說：「俄羅斯的推進能力持續受到環境、後勤和技術挑戰，加上烏克蘭武裝部隊復原力的影響。」

另一方面，美國國防部估計，俄羅斯已經失去了派往烏克蘭約25%的戰鬥力。一位不願透露姓名的美國軍事官員向媒體表示，俄羅斯正在改裝地面作戰部隊，以便部署至烏克蘭。

他認為，這可能是俄羅斯在烏克蘭頓巴斯地區重新發動攻勢的原因，目前該國部隊已經以有限的方式開始進攻。該名高級官員說，俄羅斯正在採取行動，以提高他們在頓巴斯地區維持作戰行動的能力。

他還說，俄羅斯在為更大規模的攻勢做準備。

美英加增援烏克蘭更多武器

美國總統拜登、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）19日承諾要向烏克蘭運送更多火炮武器。約翰遜在英國對議員表示：「這將成為一場火炮衝突，烏克蘭需要更多的火炮支持，這就是我們將給予他們的。此外，還有許多其他形式的支持。」

特魯多也說，加拿大將運輸重型火炮至烏克蘭，並承諾提供更多支持。這三位領導人19日與其他西方領導人進行了交談，以協調如何回應俄羅斯向烏克蘭東部發動的進攻。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴記者，這些領導人重申了他們向烏克蘭提供安全和經濟及人道主義援助的承諾。她說：「我們將繼續為他們提供更多的彈藥，正如我們將為他們提供更多的軍事援助。」

而各界連日以來好奇拜登是否決定出訪烏克蘭，美國總統拜登19日給出最新回應。他告訴記者，在烏克蘭總統澤連斯基提出請求後，他仍不知道是否會前往烏克蘭。他說：「答案是，我不知道。」

烏克蘭總統澤連斯基17日在接受CNN採訪時曾說，他希望拜登能出訪烏克蘭。白宮表示，雖然拜登和副總統哈里斯（Kamala Harris）鑒於安全形勢不太可能前往烏克蘭，但白宮正在考慮是否派一名美國高級官員前往基輔，以示聲援。外界認為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）可能是最佳人選。

（路透社、法新社、美聯社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。