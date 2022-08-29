俄羅斯東部聯合軍演9月登場 中國將參加

（德國之聲中文網）自俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭，莫斯科與西方各國關係緊繃，俄羅斯國防部週一（8月29日）表示，多國軍人已抵達俄國東部，準備參與「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍演，中國也會參加這次演習。

俄羅斯國防部指出，此次演習將於9月1日至7日登場，地點分散在俄國東部7個軍事訓練場地，以及鄂霍次克海和日本海海域。

法新社報導，本次演習總共有超過5萬名軍人參加，超過5000件武器和軍事裝備，包括140架飛機、60艘戰艦、快艇和支援船將參加演習。俄國國防部稱，俄東部軍區軍事管理機構和部隊、空降兵、遠程航空兵和軍用運輸航空兵部分兵力將代表俄羅斯武裝力量參加演習。

報導指出，包括前蘇聯國家白俄羅斯，以及與克里姆林宮友好的國家，如：中國、印度、蒙古國、敘利亞等都將派兵參與軍演。

中國國防部本月早前證實，基於中俄兩軍年度合作計劃及雙方共識，解放軍近期將抽組部分兵力赴俄羅斯參加演習。北京並未說明將派多少軍人參與，但強調參與這場聯合演習「與當前國際和地區局勢無關」。

中國國防部表示，中方派員參加此次演習，旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，以應對各種威脅。

中俄關係日益緊密

美聯社報導指出，此次演習反映了莫斯科和北京之間日益密切的防務關係，雙邊關係自俄羅斯於2月24日派兵進入烏克蘭以來變得更加緊密。中國拒絕批評俄羅斯入侵烏克蘭的行動，指責美國和北約挑釁莫斯科，並抨擊各國對莫斯科實施的懲罰性制裁。

與此同時，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，俄羅斯曾形容是「一場精心策劃的挑釁」，並展現強烈支持中國。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本月早些時候發表講話，將美國對烏克蘭的支持與佩洛西的台灣之行相提並論，指責兩者都是美國煽動行為。

近年俄羅斯和中國舉行了一系列聯合軍演，包括海軍演習和遠程轟炸機在日本海和東海上空的巡邏。去年，俄羅斯軍隊首次部署到中國境內進行聯合演習。

美聯社報導指出，普京和中國國家主席習近平建立了穩固的關係，以加強雙邊「戰略夥伴關係」，因為莫斯科和北京都面臨著與西方日益緊張的關係。

報導稱，儘管莫斯科和北京在過去否定建立軍事聯盟的可能性，但普京表示，不能排除這種前景。普京還指出，俄羅斯一直在與中國分享高度敏感的軍事技術，這有助於大大增強中國的國防能力。

（法新社、美聯社）

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