俄羅斯對基輔發動攻擊 首都傳爆炸巨響

(德國之聲中文網) 多家新聞通訊社報導，週五（2月25日）稍早，俄羅斯的導彈落在烏克蘭首都，爆炸聲在基輔市中心迴盪。

「對基輔的巡航導彈和彈道導彈攻擊剛剛又開始了。」烏克蘭內政部顧問安東．希拉申科（Anton Herashchenko）透過Telegram表示：「我聽到了兩次強烈的爆炸聲。」同時，希拉申科補充，烏克蘭軍隊25日凌晨在首都上空擊落了一架敵機，該機隨後墜入一棟民宅並起火。

烏克蘭稱過百公民喪命

在俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週五 (2月25日) 宣布，截至目前為止，包含軍事人員在內，有137位烏克蘭公民喪命，超過300人受傷。

他在一個演說中稱這些傷亡人士為「英雄」，並說儘管俄羅斯聲稱只攻擊軍事目標，但烏克蘭的民用場所也受到攻擊。他說：「他們正在殺人，把和平的城市變成軍事目標。這是違反規定的，也永遠不會被原諒。」

澤連斯基也說，烏克蘭西南部奧德薩地區茲米伊島上的所有邊防人員在24日都被殺害。此外，俄羅斯占領了車諾比，這是1986年核災的發生地，那裡有一座退役的核電站和禁區。美國白宮同日表示，對在車諾比的設施中劫持人質的報導感到憤慨。

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 25日簽署了一項號召民眾總動員的法令。烏克蘭總統府網站上的一則訊息表示，應徵入伍者和預備役人員將在未來90天內被徵召，以「確保國家防禦，保持戰鬥和動員準備狀態」。他誓言要繼續戰鬥，說俄羅斯和西方之間的「新鐵幕」正在落下。他想讓烏克蘭站在西方一邊。

澤連斯基也說，俄羅斯斬首計畫人員已經進入首都基輔，他本人是俄羅斯軍隊的「頭號目標」，其次是他的家人。他說：「目前有關於敵方斬首計畫人員進入基輔的消息。這就是為什麼我要求基輔市民保持警惕，並遵守戒嚴令的規定。根據現有的情報，敵人想通過摧毀國家元首在政治上摧毀烏克蘭。」

他警告烏克蘭人不要期待來自國外的幫助。他說：「在保衛我們的國家方面，我們只能靠自己的力量。誰準備和我們一起戰鬥？說實話，我沒有看到這種情況。」

澤連斯基還說，在許多流傳的虛假謠言中，有一個謠言說他已經逃離了這個國家。他說：「我現在待在首都。我的家人也在烏克蘭，但我不能透露他們的位置。」

在華盛頓，拜登政府說它知道澤連斯基的下落。白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)說，美國政府正與他保持聯繫。

拜登公布新對俄制裁機制

美國總統拜登在當地時間24日公布了新一波對俄羅斯的制裁，包含採取行動阻礙俄羅斯以美元、歐盟、英鎊與日圓等全球主要貨幣交易，並制裁俄羅斯的銀行與國有企業。然而，拜登並未禁止俄羅斯使用環球銀行金融電信協會支付系統 (SWIFT)。

他重申，將俄羅斯從SWIFT剔除仍是一種選項，但歐洲部分盟國目前反對這個行動。他在白宮向記者表示：「俄羅斯的舉動是預謀攻擊烏克蘭。普丁是侵略者，他選擇了這場戰爭，現在他與他的國家將承擔後果。」

拜登還說，普丁駁回西方呼籲對話的舉動，違反了國際法。他強調，這波制裁的目的是要對俄羅斯產生長期衝擊，並讓美國及其盟友受到最少影響。他也預告，美國已準備好更多的行動。

拜登指出，北約25日將開會探討進一步的措施，但也重申美國不會與俄羅斯開戰，但也會做到公約第五條捍衛北約夥伴的承諾。他形容目前的局勢是全歐洲的危險時刻，並已授權部署待命部隊至德國。

同日，德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 說，德國目前反對切斷俄羅斯使用環球銀行金融電信協會支付系統，但也補充說，往後西方國家仍能採取這一步驟。他說：「非常重要的是，我們要同意那些已經准備好的措施，並為可能超越這些措施的情況保留一切的可能性。」

西方加大對俄羅斯的制裁力度

在俄羅斯入侵後，西方領導人宣布了一系列對俄羅斯的全面制裁。在布魯塞爾舉行的緊急會議後，歐盟領導人表示，他們將針對俄羅斯的能源、金融和運輸部門實施「大規模和嚴厲」的制裁，並限制出口和融資。歐盟還希望對白俄羅斯制定制裁措施，因為它與俄羅斯有著密切的聯繫。

除了美國宣佈的一系列制裁外，英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 也宣布對俄羅斯實施「有史以來最大」的一套經濟制裁。約翰遜在議會發言時說，英國正在制裁100多個俄羅斯個人和實體，並凍結所有主要俄羅斯銀行的資產。他說：「此外，我們還禁止俄羅斯商業航空公司進入英國。」

加拿大總理特魯多 (Justin Trudeau) 則說，加拿大將制裁俄羅斯精英階層及其家族成員、准軍事組織瓦格納集團和俄羅斯主要銀行。加拿大還取消了對俄羅斯的現有出口許可證，並不會發放新的許可證。

馬克龍和普京通話

與此同時，法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 24日致電普京，要求俄羅斯停止在烏克蘭的軍事行動。馬克龍在最近幾周進行了艱苦的外交活動，以避免俄羅斯入侵烏克蘭，包括與普京舉行直接會談。

克裡姆林宮表示，雙方進行了「嚴肅和坦誠的意見交流」。俄方指出，普丁 詳細解釋了他入侵的原因，但馬克龍警告他將面對大規模制裁。

俄羅斯24日對烏克蘭發動了全面入侵。其軍隊從北部、南部和東部發動攻擊。烏克蘭總統澤連斯基宣布戒嚴，因為俄羅斯攻擊了該國的軍事基礎設施。

烏克蘭首都基輔的防空警報響起，各地都傳出爆炸聲。數以千計的基輔居民逃離該市。世界領導人譴責了這次入侵。德國總理奧肖爾茨說，「普丁的戰爭」是毫無道理的。

(路透社、法新社等)

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