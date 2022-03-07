 俄羅斯再提停火疏散平民 澤連斯基批說謊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2022

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时政风云

俄羅斯再提停火疏散平民 澤連斯基批說謊

俄羅斯與烏克蘭3月7日結束第三輪談判，烏克蘭代表稱取得微幅進展，俄羅斯則說談判未滿足其所提出的條件。不過，俄羅斯大使當天在聯合國稱俄羅斯8日將再實施停火，並重申往哪疏散是烏克蘭人民的選擇。

Ukraine-Konflikt | Zerstörung | Stadt Irpin in der Nähe von Kiew

過去幾天，俄羅斯與烏克蘭數度嘗試在幾個主要城市建立人道走廊，但卻都因俄羅斯部隊持續發動砲擊，而無法順利進行。

(德國之聲中文網) 俄羅斯駐聯合國大使內賓茲亞 (Vassily Nebenzia) 週一 (3月7日)在聯合國安理會召開的緊急會議稱，俄羅斯將於莫斯科時間8日上午10點實行停火，並開放人道走廊，從基輔、切爾尼戈夫、蘇梅和馬裡烏波爾疏散公民。

內賓茲亞強調：「這項提案沒有要求烏克蘭公民必須被送往俄羅斯，或進入俄羅斯領土。提一中也包含讓烏克蘭人民向基輔以西的烏克蘭城市疏散，目標是由人們自己選擇他們想被疏散到哪裡。」

此前，俄羅斯軍方7日宣佈在烏克蘭開放多個 「人道走廊」，但由於俄羅斯公布的路線中，有幾條路線是將烏克蘭人民疏散至俄羅斯或白俄羅斯，此提案遭烏克蘭官方否決，批評俄羅斯的舉動完全不道德，並強調烏克蘭人民應該有權利被疏散到烏克蘭境內。

同日稍早，俄羅斯和烏克蘭的代表在白俄羅斯結束了第三輪會談。烏克蘭談判代表波多利雅科 (Mykhailo Podolyay) 向媒體表示，雙方在人道走廊的相關安排上取得了微幅的進展。

他還說，雙方正在就停火和安全保障進行密集磋商。與此同時，俄羅斯最高談判代表梅丁斯基 (Vladimir Medinsky) 說，莫斯科對談判的條件沒有得到滿足。曾擔任俄羅斯總統普丁助手的梅丁斯基說，他希望談判很快能繼續下去。他表示：「我們希望，下一次我們將能夠向前邁出更重要的一步。」

俄羅斯談判小組成員斯盧茨基 (Leonid Slutsky) 向俄羅斯的Rossiya 24電台表示，在烏克蘭和俄羅斯的第三輪會談中，談判人員提出了烏克蘭的中立性、俄語的地位和非軍事化等問題。

他重申，這些問題很重要，解決它們需要一些時間。他形容烏克蘭的代表為「強硬的談判者」，並稱他們的立場在許多方面與俄羅斯截然不同，但協商仍在進行。

澤連斯基質疑人道走廊未起作用

然而，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 同日指責俄羅斯軍隊阻礙了烏克蘭平民的撤離行動。他在雙方結束會談後於Telegram上發布一段影片，表示：「雙方有達成一個關於人道走廊的協議，但這個協議起作用了嗎？俄羅斯的坦克、多管火箭發射器與地雷都仍在持續運作。」

Ukraine-Konflikt | USA | Sitzung des UN-Sicherheitsrates

在更多烏克蘭平民在戰爭中不幸喪命之際，聯合國持續呼吁雙方讓人道救援物資能安全運往遭受襲擊的烏克蘭城市。

澤連斯基重申，他仍待在基輔，且他對目前的情勢並不感到害怕。此外，澤連斯基週一也與美國猶太人組織主席會議進行電話會議，並把俄羅斯的行為與納粹做比較。他說指責俄羅斯軍隊不讓烏克蘭平民疏散，甚至扣留他們的食物與水。他說：「這些情況在納粹時期都發生過。烏克蘭民族數以百萬計的人都將被滅絕。」

在更多烏克蘭平民在戰爭中不幸喪命之際，聯合國持續呼吁雙方讓人道救援物資能安全運往遭受襲擊的烏克蘭城市。聯合國負責人道救援事務的副秘書長格裡菲斯 (Martin Griffiths) 周一在聯合國安理會緊急會議上說：「馬里烏波爾、哈爾科夫、梅利托波爾和其他地方的平民迫切需要援助，特別是拯救生命的醫療用品。」

美國駐聯合國大使格林菲爾德 (Linda Thomas-Greenfield) 在會議上說，世界應該為「非常漫長和非常困難的道路做好准備」。她補充說，俄羅斯總統普丁顯然願意犧牲成千上萬俄羅斯士兵的生命來實現他的個人野心。

歐俄持續談判

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中国外交部长王毅3月7日在两会记者会上表示，中俄两国是“彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴”。德国政治学者桑德施奈德分析指出，为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。

在乌克兰提出紧急诉讼后，海牙国际法庭就俄罗斯入侵乌克兰的庭审已经开始。但莫斯科方面拒绝出庭。联合国人权高级官员证实，俄罗斯侵乌战争开始后，已有400多人死于战火。

烏克蘭外長週日表示，來自52個不同國家約20000名外國志願者將加入新成立的「國際軍團」，與烏克蘭並肩戰鬥對抗俄羅斯入侵。

與此同時，法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron)7日表示，通過談判結束烏克蘭戰爭可能還要等上數週。他表示，自己已經向俄羅斯總統普丁表明，停火是任何真正對話的必要步驟。然而，普丁拒絕了這一條件，這使得談判變的很難。

馬克龍在巴黎郊區的一個總統競選活動上說，俄羅斯作為一個國家和民族也必須得到尊重，因為如果俄羅斯不是歐洲大陸上和平架構的一部分，那歐洲可能就沒有持久的和平。

另一方面，俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak)7日表示，針對德國停止認證北溪2號天然氣管道的決定，俄羅斯有「充分的權利」對通過北溪1號管道輸送的天然氣實施禁運。

諾瓦克說，通過波羅的海向德國輸送俄羅斯天然氣的北溪1號管道的使用率最高為100%。他還警告，禁止俄羅斯能源進口將給歐洲帶來災難性的後果。

他說：「到目前為止，我們還沒有做出這個決定。沒有人會從中受益。然而，歐洲的政治人物正在用他們對俄羅斯的聲明和譴責把我們推向禁止輸送天然氣的這個方向。」

(路透社、法新社、美聯社) 

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