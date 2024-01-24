 俄罗斯: 载有65名乌克兰战俘的军用运输机坠毁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2024

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时政风云

俄罗斯: 载有65名乌克兰战俘的军用运输机坠毁

俄罗斯表示，一架载有65名乌克兰战俘的俄军用运输机在与乌克兰接壤的俄罗斯西部坠毁。有消息称乌克兰武装部队击落了这架飞机，因为机上载有导弹。与此同时，乌克兰总统泽连斯基周三早上说，俄罗斯发动了一次大规模导弹袭击，以摧毁乌克兰的防空系统。目前正值俄罗斯军队全面入侵乌克兰的第700天。

伊尔-76军用运输机是前苏联时期的飞机（资料图片）

伊尔-76军用运输机是前苏联时期的飞机（资料图片）

（德国之声中文网）俄罗斯周三（1月24日）表示，一架载有65名乌克兰战俘的伊尔-76军用运输机在与乌克兰接壤的西部别尔哥罗德州坠毁。

社交媒体上未经核实的视频显示，一架大型飞机从据称别尔哥罗德州上空侧身坠落，随后在一团火球中坠毁。

俄新社援引俄罗斯国防部消息称，莫斯科时间上午11点左右，一架伊尔-76飞机在别尔哥罗德州的一次例行飞行中坠毁。

俄罗斯国防部的消息称，“机上载有65名被俘乌克兰军人、6名机组人员和3名护送人员，他们正被送往别尔哥罗德州进行战俘交换。”

法新社无法立即核实俄罗斯的说法，机上乘客命运也不清楚。晚些时候，俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram上表示，机上人员全部丧生。

该图为现场视频截图：一大团火焰从别尔哥罗德州的坠机地点升起

该图为现场视频截图：一大团火焰从别尔哥罗德州的坠机地点升起

格拉德科夫此前也在Telegram上说，坠机发生在该州首府东北部的柯洛昌斯基（Korochansky）区。“此时，调查小组和紧急服务部门正在现场开展工作。”他说，“我已经改变了工作日程，正在前往该地区。”

基辅官方没有立即作出反应，但当地媒体援引乌克兰国防部消息人士的话说，乌克兰武装部队击落了这架飞机，因为飞机上载有导弹。

泽连斯基：俄罗斯发动大规模导弹袭击，以摧毁乌克兰防空系统

乌克兰总统泽连斯基周三早上说，俄罗斯发动了一次大规模导弹袭击，显然是为了摧毁乌克兰的防空系统。这次袭击已造成18人死亡，130人受伤。此时，正值俄罗斯军队全面入侵乌克兰第700天。

泽连斯基在社交媒体平台X上说，周二早些时候，40多枚弹道导弹、巡航导弹、防空导弹和制导导弹击中了乌克兰三个城市的130栋居民楼，“都是普通住宅”。

俄罗斯的袭击目标包括首都基辅和第二大城市哈尔科夫，是几周来最猛烈的一次。这使得使泽连斯基呼吁西方盟国提供更多军事援助的呼声更加强烈。

泽连斯基周二晚些时候在X上说：“今年的首要任务是加强防空，保护我们的城市和城镇，保卫前线阵地。”

俄乌都在努力补充武器储备，以进行远程打击

在冰天雪地中，1500公里长的前线基本处于静止状态，双方都在努力补充武器储备，因此最近战争的重点是远程打击。

分析人士称，俄罗斯囤积导弹，准备在冬季发动空中轰炸，而乌克兰则试图用新型无人机对俄罗斯境内进行打击。

一家美国智库称，俄罗斯可能在周二的袭击中使用了诱饵导弹，试图打开乌克兰防空系统的漏洞。

总部设在华盛顿的战争研究所称，莫斯科可能正试图从伊朗和朝鲜等外国获取更多弹道导弹，因为在某些情况下它们可能更有效。

乌克兰的盟国承诺继续提供一揽子军事援助，尽管各国的援助资源已有些捉襟见肘。美国是乌克兰迄今为止最大的援助国，但其援助也遇到了政治障碍。

德国国防部周三（1月24日）宣布，计划从联邦国防军库存中向乌克兰提供六架海王Mk41多用途直升机。自战争开始以来，德国已向乌克兰提供了约60亿欧元的军事物资，其中包括大量防空系统。

（法新社，美联社）

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