俄罗斯-乌克兰边境危机

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俄罗斯大军压境，乌克兰东部边境风云诡谲。这两个国家之间究竟有哪些“恩怨情仇”？普京究竟希望达到怎样的目标？美国、欧盟和中国又会做出怎样的应对？
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俄羅斯總統普丁在當地時間週一 (2月22日) 下令該國國防部派軍隊進入烏克蘭東部分離份子控制的地區進行維和。此前，普丁承認該地區領土為「獨立」，而此舉也遭到西方國家譴責，美國也率先對莫斯科實施制裁。
本週日，法國總統分別與俄羅斯和烏克蘭領導人通電話，試圖阻止俄羅斯入侵烏克蘭。與此同時，美國副總統哈里斯警告，歐洲確實有可能發生戰爭。
雖然俄羅斯週三聲稱已開始從俄烏邊境撤軍，但美國總統拜登週四仍表示，莫斯科已經向烏克蘭邊境「調動了更多部隊」。莫斯科則再次否認有入侵烏克蘭的計劃。
在俄羅斯聲稱開始將部隊撤離烏克蘭邊境之際，北約與西方國家對相關說法提出質疑，表示目前沒有跡像顯示俄羅斯已開始撤離部隊。同日，愛沙尼亞情報單位對俄軍動向也發出警訊。
美國總統拜登15日就俄烏危機發表演說，警告若俄羅斯入侵烏克蘭，將遭受巨大的代價。與此同時，烏克蘭官方稱該國遭受網絡攻擊，並將矛頭指向俄羅斯，拜登也稱美國已準備做出回應。
一个电话接着一个电话，面对集结在乌克兰边境的俄罗斯部队，美欧最高层正在进行外交努力。不过，与普京的电话会谈并没有带来多少进展。德国总理肖尔茨即将启程前往乌克兰和俄罗斯，进行新一轮的面谈。澳大利亚总理莫里森则呼吁中国不要对乌克兰危机保持静默、为基辅发声。
台湾总统府周六表示，军方正持续密切关注乌克兰局势以及台湾海峡动态，加强联合情报监侦，但也强调台海情势与乌克兰局势本质不同。与此同时，鉴于紧张局势升级，德国等多个国家已呼吁公民尽速离开乌克兰。
法国总统马克龙和俄罗斯总统普京花费了5个多小时的时间试图为乌克兰危机找到一条出路。最终双方都乐观地认为可以迈出“共同的一步”。
本周一，德国联邦总理肖尔茨赴美与拜登举行会晤，法国总统马克龙前往莫斯科与普京举行会面，德国外长贝尔博克飞往基辅与乌克兰总统泽连斯基举行磋商，这一系列的穿梭外交都是为了同一个目的：为乌克兰危机降温。
在全球持续关注乌克兰危机之际，美国白宫安全顾问沙利文6日向媒体表示，俄罗斯可能在未来几天或几周入侵乌克兰，但称外交途径仍为避免冲突的可能选项。此外，多名欧盟领袖预计将出访俄罗斯。
俄罗斯总统普京2日称西方国家「忽视」了莫斯科的主要安全顾虑，并指责美国用乌克兰箝制俄国。但他仍将继续与西方谈话，并称「希望最终可以找到一个解决方案」。这是他六周以来首次对乌克兰问题发表言论。
在俄罗斯持续增加乌克兰边境驻军之际，美国总统拜登19日预测，俄罗斯将对乌克兰采取行动。虽然他说俄罗斯将为全面入侵付出高昂代价，但他模棱两可的回应也招来批评。
乌克兰总统波罗申科周五表示，该国军队摧毁数辆擅自越境的俄罗斯军车。俄罗斯国防部则声称未派遣任何军车进入乌克兰。
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