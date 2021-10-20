俄罗斯：高超音速巡航导弹齐射成功

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京在一次电视讲话中称，齐射试验“成功，无懈可击”，对于俄罗斯， “这是一件大事，是加强俄罗斯安全、完善防卫能力的重要一步”。

普京认为，俄罗斯尤其受到北约在其西部边界驻军的威胁。

军备竞赛

与西方关系持续紧张背景下，近年来，莫斯科领导层明显扩大了本国武器库。2019年2月，普京曾宣布开发高超音速“锆石”导弹，透露射程为 1000 公里的该型导弹可达9倍音速。2020年10月，俄方首次试射锆石导弹。普京称，俄高超音速导弹“不可战胜”。

克里姆林宫领导人欲装备高超音速武器应对新威胁

锆石巡航导弹迄今已多次试验发射，其中包括护卫舰“戈尔什科夫海军上将”号和潜艇“北德文斯克”号潜艇，但报告多枚导弹齐射试验，俄方还是首次。

常规空防系统难以发现、拦截

高超音速巡航导弹可达音速5倍以上，在飞行中具机动性，改变自己在大气层中的高度，运动轨迹无法预测。由于其目标设定要到最后一刻才暴露，因此，难以在常规空防系统被发现和拦截。

高超音速导弹的研发在美、俄、中之间早已成为军备竞赛新内容。不久前，中国的一次导弹试验曾引起轰动。多家媒体报称，所发射的导弹达5倍音速。

朝鲜和至少另外4个国家也在研究高超音技术。

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（法新社，路透社）

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