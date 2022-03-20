俄罗斯高超音速导弹——你所该知道的

（德国之声中文网）俄对乌战争延续近4星期后，上周五（3月18日）发生的一次爆炸前所未有。轰炸目标是距乌克兰与罗马尼亚边界约 100 公里的小村德利亚廷（ Deliatyn ）的一地下武器弹药库。

此次轰炸引人注目--不仅因设施被摧毁，还因俄军在对乌战争中首次使用了高超音速导弹。

它就是俄总统普京在 2018 年炫耀该国武库时所称的那种"天下无敌"的高超音速导弹。

俄方的说法或许有所夸张，有宣传色彩。不过，其中多少有些真实成分。高超音速导弹与常规弹道导弹的不同之处在于，它们更难被导弹防御系统拦截，原因在于其极高的速度和低海拔度。

如图所示，高超音速导弹与常规弹道导弹相比，拦截难度很大。

速度多快？

高超音速导弹的飞行速度是音速的5至10倍，即 5 到 10 马赫。

音速并不固定，因为，它取决于变量，即物体或声波移动的介质及其温度。

作为比较，"协和"商用飞机的最大巡航速度为每小时 2180 公里（1354 英里），大约是音速的两倍，即 2.04 马赫。高超音速意为高于此速度至少三个等级。

俄罗斯此次使用的高超音速导弹是"匕首 "型，长8米。

一些专家称，该型导弹时速为 6000 公里，约 5 马赫；另有一些专家则相信，其速度可达 9 马赫甚至 10 马赫。

无论是何种速度，它都极快。美国军事网站 Military.com 的武器专家解释说，高超音速武器速度极高，以至于"武器前方的气压在移动时形成等离子云，吸收无线电波"。加上其低空飞行能力，使得"匕首"和其它高超音速武器难以被对方雷达系统捕捉到。

低海拔度

高超音速导弹的飞行高度远低于常规弹道导弹。它们依循所谓的低大气弹道轨迹。这意味着，及至基于雷达的导弹防御系统探知到它们而开始计时，它们已抵近打击目标，通常已无法及时拦截。

而最关键的是，高超音速导弹可在飞行中一再改变轨迹，从而更易于躲避对方雷达。

射程多大？

俄军在乌使用的高超音速导弹从空中发射，很可能发射自一架 MiG-31 战机。

具载核能力的高超音速武器也可从舰只和潜艇上发射。

"匕首"可打击 2000 公里以远的目标。其他高超音速导弹的射程约 1000 公里。

如果高超音速导弹部署在加里宁格勒，则可覆盖多个欧洲国家首都。加里宁格勒是俄罗斯飞地，与波兰、立陶宛和波罗的海接壤，距德国首都柏林不到600公里。

一些分析人士相信，此次对德利亚廷武器弹药库的袭击是一孤立事件，因为，尽管高超音速导弹优于常规弹道导弹，俄军不会轻意使用其这一"无敌"武器。

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