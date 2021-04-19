俄罗斯驱逐欧洲多国外交官

（德国之声中文网）自捷克共和国指责俄罗斯要对一弹药库的爆炸事件负责以来，两国间争议不断。此后，其它若干欧洲国家亦卷入其中。波罗的海沿岸洒过——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛以及斯洛伐克共和国声援捷克，并驱逐７名俄罗斯外交官。俄罗斯现在对此做出反应。来自这些国家的７名外交官被宣布为不受欢迎的人。

莫斯科外交部通报说，两名立陶宛以及一名拉脱维亚和一名爱沙尼亚使馆工作人员必须在７天内离开俄罗斯；另有３名斯洛伐克外交官也必须离境。

俄罗斯人要对捷克境内爆炸事件负责 ？

目前，捷克共和国和俄罗斯之间正发生激烈争端。捷克情报部门指责俄罗斯是2014年捷克共和国东部一个军事仓库两次爆炸的幕后黑手。爆炸事件中，有两人被炸死。捷克情报部门报告称，是两名俄罗斯特工引发了爆炸，而这两人被指就是2018年在英国索尔兹伯里（Salisbury）毒杀前双料间谍斯克里帕尔（Skripal）父女的同一批特工。

据媒体报道，爆炸的目标是一名保加利亚军火商所拥有的可能待售给乌克兰的武器。2014年，随着亲俄分离主义分子和乌克兰军队在乌克兰东部的冲突升级，俄罗斯吞并了乌克兰的克里米亚半岛。

克里姆林宫断然否认相关指控。迄今，布拉格和莫斯科已相互驱逐对方多名外交官。捷克得到多个欧洲国家的支持。北约也表示支持捷克。

（德新社）

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