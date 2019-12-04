 俄罗斯驱逐两名德国外交官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.12.2019

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俄罗斯驱逐两名德国外交官

俄罗斯外交部周四宣布驱逐两名德国外交官。此举是对德国驱逐两名俄罗斯外交官的等同报复。

Russland Deutsche Botschaft in Moskau (picture-alliance/dpa/S. Fadeichev)

（德国之声中文网）俄罗斯外交部称，相关两名德国外交官必须在7天内离境，这一做法是对此前德国政府驱逐两名俄罗斯外交官的回应。上周，德国外交部将两名俄罗斯外交官宣布为"不受欢迎的人"，并谴责莫斯科，在调查一桩凶杀案过程中没有给予足够的配合。

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一名格鲁吉亚人在柏林被谋杀的案件，由于调查嫌疑的矛头指向俄罗斯，可能使得德俄关系进一步恶化。德国政府也在考虑对莫斯科采取进一步措施。 (08.12.2019)

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周四德国政府在第一时间对莫斯科的行为进行了谴责。外交部一名发言人称，莫斯科的做法释放了一个错误的信号，并缺乏理由，德国政府将保留继续采取下一步骤的权利，具体行动取决于联邦检察官领导的对谋杀案调查的进展。

周四早晨，俄罗斯外交部召见了德国大使。

德俄关系最近出现的波折源于今年夏天一场在柏林发生的凶杀案。德国联邦检察官认为，有迹象显示，这次案件的授意者是俄罗斯联邦的某个国家机构，或者是车臣共和国的一个国家部门。莫斯科驳回了所有对其染指凶杀案的指控。

该案的死者名叫坎戈什维利（Zelimkhan Khangoshvili），格鲁吉亚人，现年40岁，曾在车臣参与了分离主义者的战斗。今年8月23日，坎戈什维利在柏林的小蒂尔加滕公园（der kleine Tiergarten）被人从背后开枪射杀。凶手嫌疑犯虽后来被捕，但对案情却守口如瓶。

Berlin Moabit | Mann erschossen - Polizei sucht am Tatort nach Hinweisen (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

坎戈什维利于今年夏天在柏林一家公园遭到枪击

根据德国联邦检察官掌握的情报看，凶手嫌疑者在实施凶杀的前一天刚刚来到德国，因此筹划实施袭击不可能没有别人的帮助。在短短的时间里，他不可能透彻了解受害者的生活习惯，也不可能搞到武器。

俄罗斯总统普京曾将死者称作"匪徒"、"杀人犯"。在同恐怖主义做斗争的国际合作中，俄罗斯联邦安全局（FSB）曾向德国安全部门转交了一份恐怖分子嫌疑名单，死者坎戈什维利的名字就在这份名单上。

 

李鱼 / 乐然（德新社，路透社，法新社）

 

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