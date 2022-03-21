俄罗斯首次指责乌克兰袭击俄境内目标

（德国之声中文网）俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫（Wjatscheslaw Gladkow）4月1日在Telegram上宣布了遭乌军袭击的消息。这是自2月24日俄罗斯对乌克兰展开“特别军事行动”以来，俄罗斯首次报告乌克兰对其领土进行空袭。

州长格拉德科夫说：“由于两架低空进入俄罗斯境内的乌军直升机的攻击，一个燃料库发生了大火。两名员工因火灾而受伤。”

俄罗斯紧急情况部称，约有170人被派去扑灭这场大火。根据该部声明，火灾发生在当地时间早上6时左右。该部发布的一段视频显示，燃料库上方有巨大的黑烟云。燃料库的运营商“俄罗斯石油”（Rosneft）告诉俄新社，员工已经被带到安全地带。

据法新社报道，该地区的加油站外排起了长长的汽车队伍。不过，州长格拉德科夫呼吁人们不要惊慌，表示有足够的燃料。他说：“该地区没有燃料问题，将来也不会有。”

会给和谈“增加难度”

克里姆林宫说，这次袭击将使莫斯科与基辅的停火谈判变得艰难，“这当然不会为继续谈判创造有利条件”，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）在莫斯科告诉记者。

目前乌克兰与俄罗斯方面继续谈判。据路透社报道，乌克兰总统办公室4月1日宣布，会谈继续以在线的形式进行，但没有提供细节。

俄罗斯外长拉夫罗夫在早些时候访问印度时谈到了谈判进展，称目前正准备对乌克兰的提议作出回应。周二（3月29日）在土耳其总统埃尔多安的斡旋下，俄乌双方代表团在伊斯坦布尔举行了面对面的会谈。乌克兰总统顾问波多利亚克（Mychailo Podoljak）在之后表示有积极的感受。

此前该地区也曾传出爆炸声

据法新社报道，周三别尔哥罗德地区的一个武器库曾传出爆炸声。然而，当局没有提供任何细节。别尔哥罗德距离乌克兰边境约40公里，距离乌克兰城市哈尔科夫约80公里，哈尔科夫自俄罗斯入侵以来受到大规模进攻。

与此同时，莫斯科国防部表示，俄罗斯军队已经摧毁了乌克兰的六个军事设施，包括五个储存弹药、导弹和武器的仓库。自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，俄军多次轰炸乌克兰燃料库，以阻止乌克兰军队的补给。

（法新社，路透社）

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