 俄罗斯革命葬礼进行曲——”你感到自己是受害者“ | 文化经纬 | DW | 24.10.2019

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俄罗斯革命葬礼进行曲——”你感到自己是受害者“

”你感到自己是受害者“是一首俄罗斯马克思主义葬礼进行曲 。该曲创作于1878年，由安东·阿尔汉格尔斯基作词，尼科拉·伊孔尼科夫（Nikolay Ikonikov）作曲。

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俄罗斯革命葬礼进行曲——”你感到自己是受害者“

在布尔斯维克主义者尼古拉·鲍曼（Nikolay Bauman）1905年10月的葬礼上，一个大学生乐队多次演奏了由安东·阿尔汉格尔斯基(Anton Arkhangelsky)作词，尼科拉·伊孔尼科夫（Nikolay Ikonikov）作曲的这首葬礼进行曲:You fell victim to a fateful struggle (Immortal Victims)。当时，俄国革命正步入高潮期。尼古拉·鲍曼在呼吁释放政治犯的游行中惨遭杀害。他的葬礼因此发展成为30万人的示威活动。

19世纪后期以来，这首曲子经常在俄罗斯革命家的葬礼上演奏。俄罗斯作曲家德米特里·肖斯塔科维奇在他的第11交响曲第三乐章中也采用了”你感到自己是受害者“的旋律。请听伯尔尼室内管弦乐团的演奏，小提琴演奏卡帕琴斯卡娅。

 

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