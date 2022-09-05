俄罗斯难民在伊斯坦布尔开启新生活

G20联合声明: 大多数成员国谴责俄罗斯对乌战争

俄罗斯侵乌战争主导了这次巴厘岛的G20峰会，世界主要工业国家领导人在周三结束峰会时发表声明，表示大多数成员国“以最强烈措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他们还表达了对经济的担忧，称这场冲突正让本以脆弱的世界经济变得更糟。