俄罗斯难民在伊斯坦布尔开启新生活

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。
俄罗斯侵乌战争主导了这次巴厘岛的G20峰会，世界主要工业国家领导人在周三结束峰会时发表声明，表示大多数成员国“以最强烈措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他们还表达了对经济的担忧，称这场冲突正让本以脆弱的世界经济变得更糟。
德国多名联邦部长先后表示，逃避普京部分动员令的俄罗斯人可以在德国申请庇护。欧盟层面也正在做相应协调。
东盟峰会最后一日，美国总统拜登与日韩领导人就朝鲜问题进行磋商。但各界关注的重点已经放在即将来临的巴厘岛拜习会上。拜登表示，美国将与中国激烈竞争，但会确保不演变为冲突。
俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版