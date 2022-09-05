 俄罗斯难民在伊斯坦布尔开启新生活 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2022

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时政风云

俄罗斯难民在伊斯坦布尔开启新生活

伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。

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