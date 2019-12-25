俄罗斯部署高超音速"无敌神器"

（德国之声中文网）据俄罗斯媒体报道，俄罗斯军方已于上周五清晨（12月27日）按计划部署了全球第一套高超音导弹系统。该国国防部长绍伊古（Sergej Schoigu）宣布，装备新型高超音速导弹"前卫"（Avangard）的发射车辆开始正式服役，他说，对俄罗斯国家和军队而言，这一成就代表了前进道路上的里程碑。各方专家一致认为，俄罗斯是目前全球唯一一个掌握这项技术的国家。

2018年12月俄罗斯就高超音导弹进行了首轮测试，当时普京总统就将"前卫"称作"绝对武器"、"神奇的新年礼物"。

据报道，这一洲际导弹最大射程可达4000公里，飞行速度是音速的20倍至27倍，换算成时速为每小时超过33000公里。"前卫"可随时突破反导弹盾牌系统的拦截。

"前卫"高超音速导弹可在飞行中修改目标以及改变飞行高度，普京总统曾将它称之为"基本上不可战胜"。莫斯科经济大学学者卡钦（Wassili Kaschin）对法新社表示，全球第一枚高超音速导弹见证了一次伟大的科研成就。

明年，俄罗斯军队将接收"萨尔马特"（ Sarmat）重型洲际战略导弹，其射程据称可达1.8万公里。普京总统此前将这一武器称为"不可战胜的最强大的战略导弹系统"。

克里姆林宫称，"前卫"高超音速导弹于今年11月底已根据《新削减战略武器条约》的规定展示给美国武器监控人员，因此，这一新武器没有违反现行条约。

2010年，时任美国总统奥巴马同俄罗斯总统梅德韦杰夫签署了《新削减战略武器条约》。该条约规定，美俄双方分别将目前的可打击核弹头削减三分之一，限制在1550枚的水平，承载系统分别减少至800套。

2019年初，美国退出了同俄罗斯签署的《中程导弹条约》（INT），一直以来，华盛顿以及盟友谴责莫斯科制造新的巡航导弹，从而违背《中导条约》。但俄罗斯总统普京则呼吁延长《中岛条约》。

李鱼/雨涵（法新社等）