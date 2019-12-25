 俄罗斯部署高超音速″无敌神器″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2019

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时政风云

俄罗斯部署高超音速"无敌神器"

俄罗斯军方日前已部署被称为"前卫"的高超音导弹系统。它的飞行速度是音速的20倍以上，可随时突破反导系统的拦截。

Russland Hyperschallwaffe | Awangard | Wladimir Putin, Präsident (Getty Images/AFP/Sputnik)

俄罗斯总统普京在国家安全监控中心观测"前卫"的测试(2018年12月)

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接近2019年岁末，“战斗民族”国家的领导人普京透露了该国军方武器研发的最新成绩。包括其它国家都还未拥有的高超音速武器。普京宣称，在这方面，俄罗斯已经做到世界领先。 (25.12.2019)

俄罗斯週三宣布成功试射「先锋」超音速导弹，并预计从2019年开始佈署。俄罗斯总统普京宣称这款新型导弹是大部分飞弹防御系统无法拦截的。 (27.12.2018)

（德国之声中文网）据俄罗斯媒体报道，俄罗斯军方已于上周五清晨（12月27日）按计划部署了全球第一套高超音导弹系统。该国国防部长绍伊古（Sergej Schoigu）宣布，装备新型高超音速导弹"前卫"（Avangard）的发射车辆开始正式服役，他说，对俄罗斯国家和军队而言，这一成就代表了前进道路上的里程碑。各方专家一致认为，俄罗斯是目前全球唯一一个掌握这项技术的国家。

2018年12月俄罗斯就高超音导弹进行了首轮测试，当时普京总统就将"前卫"称作"绝对武器"、"神奇的新年礼物"。

据报道，这一洲际导弹最大射程可达4000公里，飞行速度是音速的20倍至27倍，换算成时速为每小时超过33000公里。"前卫"可随时突破反导弹盾牌系统的拦截。

"前卫"高超音速导弹可在飞行中修改目标以及改变飞行高度，普京总统曾将它称之为"基本上不可战胜"。莫斯科经济大学学者卡钦（Wassili Kaschin）对法新社表示，全球第一枚高超音速导弹见证了一次伟大的科研成就。   

明年，俄罗斯军队将接收"萨尔马特"（ Sarmat）重型洲际战略导弹，其射程据称可达1.8万公里。普京总统此前将这一武器称为"不可战胜的最强大的战略导弹系统"。

克里姆林宫称，"前卫"高超音速导弹于今年11月底已根据《新削减战略武器条约》的规定展示给美国武器监控人员，因此，这一新武器没有违反现行条约。

2010年，时任美国总统奥巴马同俄罗斯总统梅德韦杰夫签署了《新削减战略武器条约》。该条约规定，美俄双方分别将目前的可打击核弹头削减三分之一，限制在1550枚的水平，承载系统分别减少至800套。

2019年初，美国退出了同俄罗斯签署的《中程导弹条约》（INT），一直以来，华盛顿以及盟友谴责莫斯科制造新的巡航导弹，从而违背《中导条约》。但俄罗斯总统普京则呼吁延长《中岛条约》。

 

李鱼/雨涵（法新社等）   

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