俄罗斯逃兵哪里去？德国愿提供庇护

（德国之声中文网）德国人权组织“支持避难”（Pro Asyl）办公室的电话响个不停，因为来自俄罗斯的询问不断涌入。“人们在问他们现在如何能离开这个国家。自从俄罗斯宣布部分动员令以来，我们的社交媒体渠道和我们的咨询团队应接不暇”，该组织的尤迪特（Wiebke Judith）告诉德国之声。

尽管如此，人权组织“支持避难”的顾问们目前无法为那些询问者提供多少希望。问题是：他们首先要如何到达欧洲？尤迪特解释说。“逃亡路线受到很大限制。更重要的是，与欧盟接壤的国家使俄罗斯人几乎不可能通过陆路进入。”

目前，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰都拒绝俄罗斯公民入境。芬兰提供一条到达欧盟的陆路路线，但赫尔辛基的政府也在考虑对俄罗斯公民实施入境限制。

庇护俄罗斯反对派

德国大多数政党的政治家都表示，德国欢迎俄罗斯逃兵到来。社民党、绿党和自民党组成的执政联盟的代表，以及反对派基民盟、基社盟和左翼党的众多政治家都强调，那些因为不愿违背良心而选择拒服兵役者，也应获得庇护。

绿党外交政策专家瓦格纳（Robin Wagener）对德国之声电视新闻表示：“需要有一个地方让他们能逃到那里。他说，如果俄罗斯人逃兵役，对乌克兰来说也比这些人加入战斗要好。“我们应该张开双臂欢迎他们”，他说。

瓦格纳表示，这不仅适用于那些不愿意参加俄罗斯对乌克兰侵略战争的人，“我们也需要向俄罗斯的民主反对派提供来欧洲的机会。这样，就可以从这里（欧洲）开始行动，阻止战争，推翻独裁者，建立另一个俄罗斯”。

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

呼吁欧盟内部协调

德国政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）本周五（9月23日）在柏林说，现在越来越明显，存在俄罗斯人向西方逃亡的情况。德国政府现在正在寻求与欧盟伙伴就如何处理这种情况达成共识，以找到一个“可行的解决方案”。

不过，在移民难民问题上，欧盟近年来很少团结一致。“我们需要逃生通道，而不是政客们的口头承诺，”人权组织“支持避难”的尤迪特说，“现在必须真正明确会为俄罗斯人提供哪些具体的选择，而不是简单地说如果他们到了这里就会得到庇护。这太含糊了。”

根据目前的德国法律，俄罗斯反对派人士也可能有机会获得政治庇护。同时，尤迪特说，“但这又提出了一个问题：他们怎么能证明正在受到迫害？具体的要求是什么？”

迄今为止没有出现庇护申请潮

德国联邦移民和难民局（BAMF）是联邦内政部的一部分，负责德国的庇护申请。根据德国之声的调查，今年登记的俄罗斯公民的庇护申请几乎不比去年多。到目前为止，只有大约1800份庇护申请。2021年，总共有大约2300份申请。自2月俄罗斯对乌克兰的战争开始以来，申请庇护的数量没有明显增长。

德国内政部发言人卡尔（Maximilian Kall）周五表示，德国联邦移民和难民局针对来自俄罗斯的寻求庇护者的决策程序已在今年4月进行了修改，根据其中一项规则，“出于良心而拒服兵役是一个庇护理由”。

此外，自2月俄罗斯入侵乌克兰以来，已有438名俄罗斯公民因人道主义原因被接纳为难民。这些人包括反对派人物、记者等。

逃兵享有全面难民保护

德国的一些邻国，如波罗的海国家、波兰以及捷克共和国，不愿为俄罗斯逃兵提供庇护，这让德国联邦移民和难民局感到惊讶。根据欧洲法院2020年11月的一项裁决，受迫害的逃兵原则上有权在欧盟获得全面难民保护。此前，在几个针对叙利亚逃兵的难民庇护案中，存在一些模糊不清的点，该裁决澄清了这些情况，这些叙利亚难民在欧洲法院的管辖下获得了庇护。

德国政府发言人赫伯斯特莱特本周五明确表示，保护逃离战争的俄罗斯公民的问题必须在下周初与所有欧洲伙伴国家再次讨论。

人权组织“支持避难”的尤迪特希望，一切不要只停留在“政治信号”上，而是打开从俄罗斯到欧洲的逃生通道。

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