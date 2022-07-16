俄罗斯连续第二个月成中国第一大石油供应国

（德国之声中文网）根据中国海关总署周三（7月20日）公布的数据，上个月，中国从俄罗斯进口的石油数量，包括通过东西伯利亚太平洋管线及海运，共计729万吨，同比增加近10%。不过，此数量相当于约177万桶/日，低于5月份近200万桶/日的记录。市场分析师曾预期能维持此水平。

数据显示，中国同期从沙特进口原油506万吨，即123万桶/日，低于5月份的184万桶/日，同比减少30%。

根据该数据，今年以来，中国从俄进口原油4130万吨，同比增4%，但仍暂时少于于从沙特的进口（4330万吨）。

中国海关总署的数据显示，上月，中国原油进口总量回落，接近4年来最低水平，原因是，严格防疫措施导致对燃料需求的减少。

从俄罗斯进口的增加也取代了从安哥拉和巴西的进口。

观看视频 04:02 俄罗斯向中国靠拢 中国愿意吗？

根据该数据，中国上月从伊朗进口了26万吨原油，这是中国自去年12月以来第四次进口伊朗石油，并证实了路透社此前的报道。

尽管美国对伊朗实施制裁，但中国一直采购伊朗石油，且常称来自他国。伊朗原油约占中国进口总量的7%，正面临不断增加的俄罗斯原油进口量的挑战。

数据显示，中国直接从委内瑞拉的进口量为零。因担心受美国制裁，2019年底起，中国国有石油公司回避直接采购委内瑞拉石油。

中国从马来西亚进口的石油量同比增126%，达265万吨。过去两年，马来西亚被用作朗和委内瑞拉石油的转运点。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。