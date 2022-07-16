 俄罗斯连续第二个月成中国第一大石油供应国 | 经济纵横 | DW | 20.07.2022

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经济纵横

俄罗斯连续第二个月成中国第一大石油供应国

中国海关总署数据显示，上月，俄罗斯连续第二个月成为中国最大石油供应方，一大原因是，中国买家可出低价获俄方供货，从而减少进口相应贵些的沙特石油。

China Sinopec

（德国之声中文网）根据中国海关总署周三（7月20日）公布的数据，上个月，中国从俄罗斯进口的石油数量，包括通过东西伯利亚太平洋管线及海运，共计729万吨，同比增加近10%。不过，此数量相当于约177万桶/日，低于5月份近200万桶/日的记录。市场分析师曾预期能维持此水平。 

数据显示，中国同期从沙特进口原油506万吨，即123万桶/日，低于5月份的184万桶/日，同比减少30%。 

根据该数据，今年以来，中国从俄进口原油4130万吨，同比增4%，但仍暂时少于于从沙特的进口（4330万吨）。 

中国海关总署的数据显示，上月，中国原油进口总量回落，接近4年来最低水平，原因是，严格防疫措施导致对燃料需求的减少。

从俄罗斯进口的增加也取代了从安哥拉和巴西的进口。

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根据该数据，中国上月从伊朗进口了26万吨原油，这是中国自去年12月以来第四次进口伊朗石油，并证实了路透社此前的报道。  

尽管美国对伊朗实施制裁，但中国一直采购伊朗石油，且常称来自他国。伊朗原油约占中国进口总量的7%，正面临不断增加的俄罗斯原油进口量的挑战。   

数据显示，中国直接从委内瑞拉的进口量为零。因担心受美国制裁，2019年底起，中国国有石油公司回避直接采购委内瑞拉石油。 

中国从马来西亚进口的石油量同比增126%，达265万吨。过去两年，马来西亚被用作朗和委内瑞拉石油的转运点。

（路透社）

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