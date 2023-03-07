 俄罗斯边境地区遭袭击 乌克兰称与此无关 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2023

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时政风云

俄罗斯边境地区遭袭击 乌克兰称与此无关

究竟是谁用无人机袭击了俄罗斯边境地区别尔哥罗德？莫斯科把矛头对准乌克兰，基辅则否认，同时，两个反俄政府组织声称是自己所为。

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BAKHMUT, UKRAINE - MARCH 04: A soldier from a Ukrainian assault brigade walks across a muddy road used to transport and position British made L118 105mm Howitzers on March 04, 2023 near Bakhmut, Ukraine. Soldiers said they received training on the towed light guns in Germany last summer but took possession of the artillery pieces, sent by the UK, in January, 2023. (Photo by John Moore/Getty Images)

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