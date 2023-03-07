俄罗斯边境地区遭袭击 乌克兰称与此无关

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究竟是谁用无人机袭击了俄罗斯边境地区别尔哥罗德？莫斯科把矛头对准乌克兰，基辅则否认，同时，两个反俄政府组织声称是自己所为。
《纽约时报》报道称，美国情报机构认为，本月对克里姆林宫的无人机袭击很可能是由乌克兰间谍或军事情报部门所策划。乌克兰则驳斥了这一说法。
位于乌克兰东部顿涅茨克州的小城巴赫穆特在战争开始前人口只有7万到8万。数月来，乌俄两军在这里激战不断。这座小城为什么如此重要？乌克兰一旦失守，对交战双方来说都意味着什么？
烏克蘭東部城市巴赫穆特這幾個月來一直是烏俄兩軍激烈戰鬥所在。俄羅斯聲稱其部隊和瓦格納集團已經控制了這座城市。乌克兰总统泽连斯基否认乌克兰军队失去对巴赫穆特的控制，但承认该城市“几乎被完全摧毁”。
与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德州境内的军事行动仍在继续。俄罗斯当局指责乌克兰“破坏分子”入侵俄罗斯。基辅方面对此予以否认。由俄罗斯公民组成“俄罗斯自由军团”等组织声称对别尔哥罗德州的袭击事件负责。
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