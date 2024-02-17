俄罗斯警方拘留上百纳瓦尔尼悼念者

（德国之声中文网）俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）周五（2月16日）在狱中猝逝，尽管西方国家提出抗议并指责俄罗斯政府应对此负责，但克里姆林宫还没有做出任何回应。

现年47岁的纳瓦尔尼在狱中度过三年，他的处境日益恶化，直到监狱当局周五突然宣布他"散步后感到不适"并死亡。

他的去世让俄罗斯反对派失去了代表人物，而此时距离大选仅有一个月时间。普京很有可能继续占据总统职位。

哀悼纳瓦尔尼的临时纪念活动和小规模抗议迅速被俄罗斯警方驱散。据人权组织称，警方为此已经拘留了约177人。

周六，俄罗斯当局愤怒地回击了对他们应承担责任的指控之后，对于此事保持沉默。西方国家的谴责声越来越大。

意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）办公室说，周六在慕尼黑举行的七国集团（G7）外长会议上，与会者为纳瓦尔尼默哀一分钟。

美国总统拜登周五表示："毫无疑问，普京对纳瓦尔尼的死亡负有责任"。他与其他西方国家领导人一样指控克里姆林宫。

澳大利亚外交部长黄英贤周六表示，纳瓦尔尼"英勇反对普京的镇压和不公正政权鼓舞了全世界"。

"我们认为俄罗斯政府对他在狱中的待遇和死亡负全部责任。"黄英贤在X（前Twitter）上发帖称。

俄罗斯诺贝尔和平奖获得者德穆拉托夫（Dmitry Muratov）说，纳瓦尔尼的遇害是"谋杀"，他在狱中的三年里一直受到"折磨和煎熬"。

中国作为克里姆林宫日益重要的盟友，拒绝就纳瓦尔尼的猝逝发表评论。

圣彼得堡民众在苏联受镇压民众纪念碑前摆放了悼念纳瓦尔尼的鲜花和蜡烛

莫斯科的抗议者高喊"耻辱"

独立媒体"索塔"（Sota）称，在俄罗斯首都莫斯科，警方拘留了至少15名在苏联镇压受害者纪念碑前献花的人士。

在该媒体发布的一段视频中，可以听到一名妇女尖叫着被一群警察强行拘押，围观者高喊"耻辱"。

另一段视频显示，一群便衣人员连夜从首都卢比扬卡广场的一座纪念碑上摘下鲜花，而警察封锁了该地区。

俄罗斯联邦监狱部门宣布了纳瓦尔尼的死讯，称在此服刑的纳瓦尔尼散步后"感到不适"，"几乎立即失去了意识"，经抢救无效死亡。

据俄新社报道，当地医院的医护人员在几分钟内就赶到现场，随后花了"半个多小时"对他进行抢救。

纳瓦尔尼的妻子尤利娅-纳瓦尔娜亚（Yulia Navalnaya）说，她认为普京个人要对此负责，并呼吁国际社会"团结起来，打败这个邪恶、可怕的政权"。

纳瓦尔尼的女发言人雅尔米什（Kira Yarmysh）周六表示，纳瓦尔尼的母亲柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）在脸书上发帖说，她2月12日在监狱与儿子会面，他"他（当时）仍活着、健康与快乐"。柳德米拉已收到纳瓦尔尼死亡的正式通知，并呼吁立即将纳瓦尔尼的遗体归还家人。

普京的死对头纳瓦尔尼何许人也?

普京应该为他的所作所为"受到惩罚"

纳瓦尔尼是俄罗斯著名的反对党领袖，他在普京执政期间发起了反对腐败的运动，赢得了大批追随者。

普京从来不提纳瓦尔尼的名字，他周五访问乌拉尔地区时并未提及纳瓦尔尼的死讯。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五指责西方领导人对纳瓦尔尼的去世做出了"绝对不可接受"和"歇斯底里"的反应。

纳瓦尔尼的律师之一索洛维约夫（Leonid Solovyov）告诉《新报》（Novaya Gazeta），周三另一名律师见到他时，感觉他"很正常"。

周四，在监狱的庭审视频中，可以看到纳瓦尔尼发表讲话时面带微笑，并喜欢开玩笑。据俄罗斯官方媒体报道，他在庭审期间没有提出任何健康问题。

在获悉不幸的消息之后，尤利娅-纳瓦尔娜娅在慕尼黑安全会议上讲话说，普京及其跟随者将"为他们对我们的国家、我的家庭和我的丈夫所做的一切受到惩罚"。

（法新社）

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