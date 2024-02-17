俄罗斯警方拘留上百纳瓦尔尼悼念者

哀悼纳瓦尔尼的临时活动和小规模抗议迅速被俄罗斯警方驱散。据人权组织称，警方为此已经拘留了约177人。俄罗斯诺贝尔和平奖获得者德穆拉托夫说，纳瓦尔尼的遇害是“谋杀”。
（德国之声中文网）俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）周五（2月16日）在狱中猝逝，尽管西方国家提出抗议并指责俄罗斯政府应对此负责，但克里姆林宫还没有做出任何回应。
现年47岁的纳瓦尔尼在狱中度过三年，他的处境日益恶化，直到监狱当局周五突然宣布他"散步后感到不适"并死亡。
他的去世让俄罗斯反对派失去了代表人物，而此时距离大选仅有一个月时间。普京很有可能继续占据总统职位。
哀悼纳瓦尔尼的临时纪念活动和小规模抗议迅速被俄罗斯警方驱散。据人权组织称，警方为此已经拘留了约177人。
周六，俄罗斯当局愤怒地回击了对他们应承担责任的指控之后，对于此事保持沉默。西方国家的谴责声越来越大。
意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）办公室说，周六在慕尼黑举行的七国集团（G7）外长会议上，与会者为纳瓦尔尼默哀一分钟。
美国总统拜登周五表示："毫无疑问，普京对纳瓦尔尼的死亡负有责任"。他与其他西方国家领导人一样指控克里姆林宫。
澳大利亚外交部长黄英贤周六表示，纳瓦尔尼"英勇反对普京的镇压和不公正政权鼓舞了全世界"。
"我们认为俄罗斯政府对他在狱中的待遇和死亡负全部责任。"黄英贤在X（前Twitter）上发帖称。
俄罗斯诺贝尔和平奖获得者德穆拉托夫（Dmitry Muratov）说，纳瓦尔尼的遇害是"谋杀"，他在狱中的三年里一直受到"折磨和煎熬"。
中国作为克里姆林宫日益重要的盟友，拒绝就纳瓦尔尼的猝逝发表评论。
莫斯科的抗议者高喊"耻辱"
独立媒体"索塔"（Sota）称，在俄罗斯首都莫斯科，警方拘留了至少15名在苏联镇压受害者纪念碑前献花的人士。
在该媒体发布的一段视频中，可以听到一名妇女尖叫着被一群警察强行拘押，围观者高喊"耻辱"。
另一段视频显示，一群便衣人员连夜从首都卢比扬卡广场的一座纪念碑上摘下鲜花，而警察封锁了该地区。
俄罗斯联邦监狱部门宣布了纳瓦尔尼的死讯，称在此服刑的纳瓦尔尼散步后"感到不适"，"几乎立即失去了意识"，经抢救无效死亡。
据俄新社报道，当地医院的医护人员在几分钟内就赶到现场，随后花了"半个多小时"对他进行抢救。
纳瓦尔尼的妻子尤利娅-纳瓦尔娜亚（Yulia Navalnaya）说，她认为普京个人要对此负责，并呼吁国际社会"团结起来，打败这个邪恶、可怕的政权"。
纳瓦尔尼的女发言人雅尔米什（Kira Yarmysh）周六表示，纳瓦尔尼的母亲柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）在脸书上发帖说，她2月12日在监狱与儿子会面，他"他（当时）仍活着、健康与快乐"。柳德米拉已收到纳瓦尔尼死亡的正式通知，并呼吁立即将纳瓦尔尼的遗体归还家人。
普京应该为他的所作所为"受到惩罚"
纳瓦尔尼是俄罗斯著名的反对党领袖，他在普京执政期间发起了反对腐败的运动，赢得了大批追随者。
普京从来不提纳瓦尔尼的名字，他周五访问乌拉尔地区时并未提及纳瓦尔尼的死讯。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五指责西方领导人对纳瓦尔尼的去世做出了"绝对不可接受"和"歇斯底里"的反应。
纳瓦尔尼的律师之一索洛维约夫（Leonid Solovyov）告诉《新报》（Novaya Gazeta），周三另一名律师见到他时，感觉他"很正常"。
周四，在监狱的庭审视频中，可以看到纳瓦尔尼发表讲话时面带微笑，并喜欢开玩笑。据俄罗斯官方媒体报道，他在庭审期间没有提出任何健康问题。
在获悉不幸的消息之后，尤利娅-纳瓦尔娜娅在慕尼黑安全会议上讲话说，普京及其跟随者将"为他们对我们的国家、我的家庭和我的丈夫所做的一切受到惩罚"。
（法新社）
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