 俄罗斯经济可能萎缩十分之一 | 经济纵横 | DW | 03.04.2022

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经济纵横

俄罗斯经济可能萎缩十分之一

入侵乌克兰战争爆发以来的首个预测结果显示，即便近期实现停火，俄罗斯和乌克兰两国经济也将分别萎缩 10%和 20%。

Russland Aluminiumschmelze Bratsk

俄罗斯布拉茨克铝厂（Bratsk）是世界上最大的铝冶炼厂

 （德国之声中文网）欧洲复兴开发银行（EBRD）表示，5星期前爆发的俄罗斯入侵邻国乌克兰的战争已引发"50年来最大的供应休克"，俄、乌两国受影响最大。该银行现在预测，乌克兰国内生产总值将下降 20%，俄罗斯经济将萎缩 10%。 

战事爆发前，该行曾预测俄经济今年增长 3.0%，乌克兰 3.5%。

战争导致石油、天然气和金属等必需品成本激增，将尤其对低收入国家经济带来深远影响。俄、乌两国曾超比例供应大宗商品，其中包括小麦、玉米、化肥、钛、镍。 

欧洲复兴开发银行首席经济学家亚沃尔奇克（Beata Javorcik ） 说："通胀压力已非常高，而且，还会恶化，对许多低收入国家造成超比例影响。"

Ukraine Russland Krieg Landwirtschaft

乌克兰和俄罗斯是世界上最大谷物出口国 

德国基尔世界经济研究所（IfW）得出类似结论。该所模型计算结果显示，众多国家粮食供应将长期恶化、食品将更加昂贵。该所指出，若俄罗斯粮食出口因禁令而大幅下降，一些最贫国可能面临严重饥饿危机。该研究所专家海德朗徳（ Tobias Heidland ）认定， "乌克兰战争对非洲千百万人的粮食安全构成切实威胁"。他指出， 对埃及和突尼斯的影响最大，因为这两个北非国家完全依赖从乌、俄进口粮食。

战后恢复增长--但不在俄罗斯

 欧洲复兴开发银行称，此一预测是自俄罗斯 2 月 24 日开始侵略战争以来国际金融机构发布的首个经济增长预测，而且，是假设停火在几个月内谈判实现、"重建乌克兰的重大努力此后不久即启动"。 

该行称，在这种情况下，乌克兰经济增长率明年有望达 23%。至于俄罗斯，鉴于制裁可能持续，其经济将是零增长。由于发动侵略战争，西方对俄罗斯实施大规模金融、经济制裁。 

欧洲复兴开发银行1991 年建立，旨在支持中、东欧市场经济发展。目前，该行在中东和北非也有项目。 

（法新社，路透社）

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