俄罗斯经济保持坚挺 对普京的考验在后面？

（德国之声中文网）没有大规模失业，卢布没有剧烈贬值，也没有在即将倒闭的银行门前排长队取钱的民众。俄罗斯超市供应的商品种类没有变化，部分国际品牌仍然可以买到，那些买不到的也早已经有本土产品取而代之。

莫斯科的一些购物中心可能没有过去那么熙熙攘攘了，但客流量的减少也并不十分严重。像麦当劳和星巴克这样的外国连锁已经被当地商家接管，他们基本上还是在供应相同的菜单，只是产品名称换了。

"从经济角度看，其实没有发生任何变化"，53岁的电视台职员弗拉基米尔·扎洛夫（Vladimir Zharov）表示，"我还是像以往一样工作，购物。好吧，也许物价稍微涨了一点点，但是基本上不会引起人们的注意。"

资金充足

俄罗斯经济成功顶住了西方前所未有的严厉制裁，这远远超出了外界的预期。不过，随着针对克里姆林宫的主要收入来源--石油的贸易限制收紧，未来几个月普京总统的经济堡垒将会面临着一场严峻的考验。

经济学家表示，包括石油价格上限在内的针对俄罗斯化石能源的制裁措施才刚刚全面生效，这些举措将会导致俄罗斯军队在乌克兰发动攻势的资金来源受损。一些分析人士预测，未来数月内莫斯科将面临一些麻烦--包括政府财政紧张或是货币贬值。

但也有经济学家认为，克里姆林宫拥有大量未受到制裁影响的资金储备，同时俄罗斯与亚洲新贸易伙伴的联系也迅速成型。他们预测，俄罗斯在今年之内应该不太可能遇到资金短缺的问题，但是会缓慢陷入一个持续数年的经济停滞困境。

"在任何一种符合常理的情况之下，俄罗斯都会有充足的资金"，咨询公司Macro-Advisory的首席执行官和俄罗斯经济专家韦弗（Chris Weafer）在bne IntelliNews最近组织的一次线上讨论活动中指出，俄罗斯会持续有石油收入进账，即使油价走低，"克里姆林宫也不会有出于经济压力而结束这场冲突的动力"。

虽然俄罗斯经济在制裁和反制裁之间摇摆不定，但是俄罗斯人每天能够买到的东西却惊人地保持不变。虽然苹果公司已经停止在俄罗斯的销售业务，但是该国最大的网络零售商Wildberries却仍然在以和欧洲相同的价格出售苹果手机 iPhone 14。另一家网络零售商Svaznoy的货品页面上也有苹果无线耳机AirPods Pro。

宜家（IKEA）在退出俄罗斯市场之后遗留下来的家具和家居产品在Yandex上面清仓甩卖。在瑞士雀巢公司停止供货之后，Nespresso咖啡胶囊一度出现短缺，但仿制品仍然买得到。

在莫斯科销售的百威啤酒和Leffe啤酒都在包装罐上注明了由 ABInBev 的当地合作伙伴酿造--尽管该公司已经宣称要将其俄罗斯合资企业的股份出售。波兰罐装的可口可乐还能买到，当地品牌的"可乐"也有。

ABInBev 公司表示，已经停止从俄罗斯合资企业那里获取收入，而且Leffe啤酒已经停产。网络零售商Wildberries和Svyaznoy则没有回应美联社记者关于其进货渠道的问询邮件。

通过第三国进口规避制裁

不过很显然俄罗斯一直在通过从不参与制裁的第三国进口商品，以规避限制。比如，亚美尼亚对俄罗斯的出口在2022年上半年激增了49%；而中国产的智能手机和汽车也在俄罗斯销量越来越好。

汽车行业则面临更大的适应障碍。包括雷诺、大众和奔驰在内的西方车厂全都停产，销售量骤减了63%。俄罗斯当地的实体收购了一些工厂，还有一些正在竞标之中。

俄罗斯Avtodom公司的首席执行官奥尔科夫斯基（Andrei Olkhovsky）表示，外国汽车仍然可以买到，但是货源少了很多，价格也更高。这家汽车销售服务业巨头在莫斯科、圣彼得堡和克拉斯诺达尔一共拥有36家车行。

"保时捷等其它品牌的汽车现在已经无法通过正规渠道运输"，他说，"所有现在市面上销售的要么是零散的个人进口，要么就是通过官方渠道从友好国家进口的汽车。"

根据基辅经济学院（Kyiv School of Economics）统计的数据，大约191家外国企业已经退出俄罗斯，1169家正在准备撤离。另外还有大约1223家选择留下，496家正在观望。

外国企业面临着来自基辅和华盛顿的舆论压力，但是一些公司发现找到俄罗斯买家并不容易。

与此同时，不少莫斯科居民表示对制裁的影响不以为然。63岁的退休老人亚历山大·耶利奥门科（Alexander Yeryomenko）说："也许它根本没有影响到我。我认为我们可以克服一切困难。"

另一位33岁的男子表示，唯一的变化是服装品牌。"我们在历史上还经历过更糟糕的时期，我们都挺过去了"，不过他也补充道，"我们应该发展自己的生产线，不能依赖于进口产品。"

依然坚持和俄罗斯做生意的西方企业

贸易顺差创历史纪录

俄罗斯之所以能挺过制裁的压力，其中一个重要原因就是：随着能源价格飙升，去年该国化石能源出口的收入达到创纪录的3250亿美元。加上因为制裁而导致俄罗斯可以进口的商品锐减，该国贸易顺差也创下了历史最高纪录。

这样的盈余使得卢布在经历开战初期的短暂崩溃之后得到提振，并且为政府提供了大量现金可以用于支付养老金、薪金--当然最重要的是支付军队开支。

其实在2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛并遭受制裁之后，克里姆林宫就已经开始采取措施来保护自己的经济免受制裁伤害。企业开始在国内寻找零部件和食品的采购渠道，政府也囤积了大量的石油和天然气销售得来的现金。不过这其中有一半已经被冻结了，因为这些资金被存在海外银行里。

这些措施帮助俄罗斯避免了之前外界对其经济产值会暴跌11%到15%的预言成真。根据官方统计数字，去年俄罗斯经济萎缩了2.1%，而国际货币基金组织则预测，2023年俄罗斯经济会有大约0.3%的增长--虽然不是什么骄人的数字，但也远远称不上灾难性。

新制裁的生效可能会带来巨大的改变。七个主要西方工业国家此前一直避免对俄罗斯石油实行广泛的制裁，是担心能源价格会进一步飙升，推高通货膨胀。

去年12月开始生效的新制裁对俄罗斯运往中国、印度和土耳其的原油设定每桶60美元的价格上限。随后，针对俄罗斯柴油和其它精炼油产品的类似价格上线和欧洲禁运措施也在上个月开始执行。

制裁发挥作用需要很长时间

对于这些制裁究竟能够给俄罗斯经济造成多大的打击，各路分析人士的观点不一。基辅经济学院的专家认为，俄罗斯经济在今年"将会面临一个转折点"，因为石油和天然气的销售收入将会锐减50%，贸易顺差也会从去年的2570亿美元减少到800亿美元。

而这种趋势已经开始：根据国际能源署（IEA）的统计，今年1月份，俄罗斯石油出口的税收收入与去年同期相比暴跌了48%。

但也有一些经济学家对制裁能否在今年内产生突破性作用表示怀疑。德国智库国际与安全事务研究所专门研究俄罗斯经济的专家克鲁格（Janis Kluge）认为，即使石油收入在短期内暴跌，莫斯科也能够顶得住。即使把该国石油收入切掉三分之一，"也只是会对GDP造成沉重打击，并不会造成这个国家的破产，也不会导致政权崩溃"。

这位学者认为，制裁真正发挥作用需要很长时间。失去包括先进计算机芯片在内的西方技术，意味着一国经济面临着长期的停滞不前。他分析道，俄罗斯也许能在西方企业撤离之后成功地重启工厂，"但是在俄罗斯制造精密产品的业务已经成为历史，并且不会再重来"。

（美联社）

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