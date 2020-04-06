 俄罗斯笑星因上传新冠讽刺视频遭调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2020

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时政风云

俄罗斯笑星因上传新冠讽刺视频遭调查

俄罗斯一位讽刺喜剧演员称，因传播所谓的新冠病毒虚假消息，他受到当局刑事调查。

BdTD Indien Zugvögel (picture-alliance/AP Photo/R.S. Singh)

新冠病毒来自西伯利亚？这个玩笑开不得！

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中美两国过去一周因为一个新冠病毒源自何处的阴谋论，在推特上展开激烈的唇枪舌战。 中国驻美大使崔天凯周日接受美国媒体访问时表示，他认为与新冠病毒相关的阴谋论是疯狂之举，并重申他认为新冠病毒的起源应由科学家来解读。 (23.03.2020)

有关新冠病毒的各种假消息之多，其内容从滑稽可笑一直到令人恐怖的阴谋论。在互联网上，针对虚假新闻的警告和官方的相关报道几乎占据了同样多的空间。 (15.03.2020)

（德国之声中文网）俄罗斯喜剧演员亚历山大·托恩（Alexander Thorn）当地时间周二（4月7日）发推文表示，他曾在一段视频中开过一种阴谋论的玩笑，根据该阴谋论说法，新冠病毒源于西伯利亚的一个秘密实验室。

此前，俄罗斯国家检察院大案部通报说，已接手对推特上一段视频始作者的调查。 通报说，该视频称，新冠病毒是俄罗斯国家病毒学与生物技术中心（Vektor）培养出来的。俄国家检察院在通报中强调，这名推特用户还将这种说法传向世界：有关当局故意经由一次爆炸让该病毒在俄、中两国传播。

检方未点出该推特用户的名字。然而， 其提供的信息显然涉及托恩。根据上周杜马快速通过的一项紧急法案，在俄罗斯，传播有可能严重伤害他人健康的虚假信息的人可被处以高额罚款及最高3年徒刑。

在前苏联时期，位于西伯利亚的国家病毒学生物技术研究中心曾秘密研制生物武器，并储存了从埃博拉到天花的各种病毒。本周二，该中心负责人马克斯尤托夫（Rinat Maxjutow）在与普京总统会面时告称，他的机构有意在今年6月底就进行人体新冠病毒疫苗接种试验，在第一阶段，对180名志愿者作3种疫苗的临床试验。

 

凝炼/叶宣（法新社）

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