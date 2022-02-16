俄罗斯立法处罚传播军事“虚假信息”行为

（德国之声中文网）围绕乌克兰战争，俄罗斯当局将严厉处罚所谓的传播有关俄武装部队的虚假信息行为。该国议会下院（杜马）在莫斯科投票已通过相应法律修正案。

根据杜马在三读和终读中通过的这一法律修正案，相关行为将被课以高额罚款和最高15年徒刑。

根据该法案，散布有关俄罗斯军人的所谓的虚假信息、诋毁俄罗斯武装部队、呼吁对俄罗斯实施制裁的行为受法律制裁。

不许使用“攻击”“入侵”等说法

上周起，俄媒体被禁止在报道对乌克兰战争时使用“攻击”、“入侵”和“宣战”等说法。莫斯科称这场战争为一次军事“特别行动”。

修正案生效尚需获议会上院即联邦委员会批准、总统普京签字。不过，这两者都被认为只是走个形式。

随着该法实施，人们担心，俄罗斯国内剩余独立媒体的报道将受到更严格的限制。过去数天，莫斯科当局已关闭了几家批评性媒体。

俄罗斯有关当局也宣布，已“限制”访问德国之声和其它一些独立媒体的网站。BBCMedusa和 Svoboda等网站也在“限制”之列。Facebook 和RFE-RL网站亦受到影响。

(路透社，德广联）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。