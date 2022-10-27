 俄罗斯称英国军方参与袭击北溪管道和黑海舰队 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2022

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时政风云

俄罗斯称英国军方参与袭击北溪管道和黑海舰队

俄罗斯国防部周六指责英国军方参与炸毁北溪天然气管道，并称英国军方也帮助乌克兰对莫斯科的黑海舰队进行无人机袭击。英国方面则否认相关指控。

俄罗斯国防部10月29日声称，英国军方人员参与了此前针对“北溪”管道恐怖袭击的策划和实施

俄罗斯国防部10月29日声称，英国军方人员参与了此前针对“北溪”管道恐怖袭击的策划和实施

（德国之声中文网）俄罗斯国防部周六（10月29日）表示，英国海军的一支部队“参与了今年9月26日波罗的海恐怖袭击的策划与实施，即炸毁北溪1号和北溪2号天然气管道”。而俄罗斯方面没有提供任何证据。

俄罗斯此前就曾指责西方国家对上个月发生的爆炸事件负责，爆炸使俄罗斯建造的北溪1号和北溪2号管道破裂。不过此前，俄罗斯没有给出具体细节，说明谁应对这些管道损坏负责，这些管道此前是俄罗斯向欧洲供应天然气的主要通道。

克里姆林宫曾多次表示，声称俄罗斯方面对破坏管道负责的说法是“愚蠢的”。此外俄罗斯官员还表示，华盛顿有破坏动机，因为美国想向欧洲出售更多的液化天然气（LNG）。美国则一直否认参与其中。

莫斯科周六还指控英国协助乌克兰对俄罗斯位于克里米亚港口塞瓦斯托波尔的黑海舰队进行无人机袭击，并表示其一艘舰艇遭受了“轻微”损害。俄罗斯国防部在一份声明中说：“这一恐怖行为的准备以及对乌克兰第73海上行动特别中心军事人员的培训，是在位于乌克兰米科拉伊夫地区奥恰基夫市的英国专家的指导下进行的。”

莫斯科还指控英国，协助乌克兰对俄罗斯位于克里米亚港口塞瓦斯托波尔的黑海舰队进行无人机袭击

莫斯科还指控英国，协助乌克兰对俄罗斯位于克里米亚港口塞瓦斯托波尔的黑海舰队进行无人机袭击

英国国防部周六下午驳回了俄方关于英国专家参与袭击北溪天然气管道和俄罗斯海军黑海舰队的指控。英国国防部在推特上表示，为了转移对俄罗斯侵乌战争灾难性结果的注意力，俄罗斯国防部正在致力于兜售谎言。“这个编造的故事，更多是关于俄罗斯政府内部的争论，而不是关于西方。”

（路透社，法新社）

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