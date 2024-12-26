俄罗斯称挫败一系列乌克兰刺杀俄官员企图

俄罗斯联邦安全局（FSB）表示，已挫败一系列针对俄高级军事官员的暗杀企图，并逮捕了四名俄罗斯公民。一周前，俄生化部队司令在莫斯科遇刺身亡。

（德国之声中文网）本周四（12月26日）俄罗斯联邦安全局（FSB）表示，俄罗斯高级国防官员成为暗杀目标，但暗杀企图已被成功阻止，涉嫌准备参与袭击的四名俄罗斯公民已被拘留。

俄高级官员成刺杀目标

据俄罗斯国家媒体塔斯社报道，俄罗斯联邦安全局表示，一名乌克兰特工在一名俄罗斯国防官员的汽车底部放置了炸弹。

塔斯社援引俄罗斯联邦安全局新闻办公室的声明称“已经查明，乌克兰情报部门招募了一名俄罗斯公民以实施该袭击行为。此人伪装成被驱逐者，途经摩尔多瓦和格鲁吉亚，于2024年11月从乌克兰抵达莫斯科。”

俄罗斯联邦安全局还表示，另一名乌克兰情报人员原本计划将伪装成礼物的炸弹交给一名俄罗斯国防部官员，但在接近袭击目标前被逮捕。

但以上说法无法被独立证实。

俄中将被刺

今年12月17日，俄罗斯武装力量辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫中将（Igor Kirillov）被炸死。当天早上，其司机前往莫斯科梁赞大街一处建筑物接基里洛夫，二人在走出大楼门口时，绑在门口附近一辆电动踏板车上的简易爆炸装置被引爆。

多家媒体援引匿名消息来源称，乌克兰安全局（SBU）是此次袭击的幕后主使。

俄罗斯联邦安全局表示，已拘留一名涉案嫌疑人。

圣诞节当日乌能源设施遭袭

与此同时，乌克兰在圣诞节当天遭俄罗斯导弹和无人机袭击，致多个地区停电。乌克兰总统泽连斯基表示，此次袭击针对的是该国的能源基础设施。

“普京故意选择在圣诞节发动袭击，还有什么比这更不人道的吗？超过70枚导弹，包括弹道导弹，以及100多架攻击型无人机。目标是我们的能源系统，”泽连斯基表示。

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（路透社、德新社）

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