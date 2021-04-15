俄罗斯称开始从克里米亚撤军

（德国之声中文网）俄罗斯国防部周五（４月２３日）通告说，相关部队正前往火车站和机场，以返回其原来驻地。

视频显示，装甲车辆被吊入登陆舰、士兵们登上一架军用飞机。

乌克兰政府对此做出审慎反应。外长库列巴（ Dmytro Kuleba）说，若俄罗斯真的从俄乌边界撤军，这确实有助于减少紧张局势，但这一步骤 "既不会结束目前的局势激化，也不会结束乌俄之间的总体冲突"。

最近几周，基辅和西方国家越来越忧虑地观察到，除常驻部队外，俄方还向相关地区增派了数万官兵。俄罗斯称此举是为军演，检验军队作战准备情况。周四，莫斯科宣布，演习已结束，实现了既定目标，参演部队将撤离。美国表示，将 "非常密切观察"俄罗斯是否会落实其公告。

俄罗斯和前苏维埃联邦共和国乌克兰之间的冲突已持续多年。2014年，俄罗斯吞并了克里米亚。此外，该国支持在乌克兰东部叛乱的亲俄罗斯分离主义势力。这场冲突也是导致俄罗斯和西方之间的关系处于冷战以来最糟糕状态的核心原因，而其它一些争端也是重要原因。据俄新社报道，莫斯科外交部周五召见波兰大使。不久前，华沙政府驱逐了据称参与 "对波兰有害活动"的３名俄罗斯外交官。

（德新社）

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