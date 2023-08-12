俄罗斯称在克里米亚“挫败”乌克兰20架无人机及导弹

（德国之声中文网）俄罗斯国防部周六（8月12日）在Telegram上发布消息，表示在一夜间挫败乌克兰方面20架无人机，并称这次未遂袭击没有造成人员伤亡和财产损失。莫斯科称，20架无人机中，14架无人机被俄罗斯防空系统摧毁，6架受到电子干扰。

目前，无人机的袭击目标尚不清楚。克里米亚的交通部门在Telegram上说，连接克里米亚半岛和俄罗斯大陆的克里米亚大桥的交通在夜间中断了约两个小时。

在周五夜间的袭击前，俄罗斯首都莫斯科连续遭到无人机袭击。基辅官员没有证实也没有否认乌克兰参与了这些袭击。

美联社的报道指出，经过17个多月的战争，向俄罗斯排遣无人机对乌克兰来说没有明显的军事价值，但这一战略让俄罗斯人感到不安，并让他们意识到冲突的后果。

在最近几周，无人机对莫斯科和克里米亚半岛的袭击有所增加。俄罗斯2014年吞并了克里米亚，世界上大多数国家都认为吞并非法。

在周六晚些时候，俄罗斯方面又称，在克里米亚大桥击落了乌克兰导弹。俄罗斯任命的克里米亚半岛总督阿克肖诺夫（Sergei Aksyonov）在社媒上表示，“防空部队在刻赤海峡上空击落了两枚敌方导弹。克里米亚大桥没有受损”。他敦促当地居民保持冷静。社交媒体上的图片显示，大桥附近升起了烟柱。

俄罗斯国防部在另一份声明中说，基辅政权企图用S-200防空导弹袭击克里米亚大桥，但俄罗斯防空系统发现并拦截了这枚导弹，没有造成人员伤亡或财产损失。

俄军袭击在乌克兰多地造成伤亡

在其他地区，俄罗斯周六声称在夜间的反击中重新控制了乌克兰东部卢甘斯克州的乌罗扎因村。

乌克兰东北部哈尔科夫州州长西涅古博夫（Oleh Syniehubov） 称，周六清晨，一名73岁的妇女在俄罗斯对该州的炮击中丧生。

哈尔科夫东部地区直接与前线接壤。据乌克兰方面报告，最近几周俄罗斯对该地区的袭击有所增加。当局已经宣布强制撤离最靠近前线的居民点。

在乌克兰部分被俄军占领的扎波罗热地区，乌克兰方面称，一名警官在俄罗斯袭击中丧生。乌克兰内务部长克里缅科（Ihor Klymenko）说，俄罗斯一枚制导炸弹击中了扎波罗热州的奥里霍夫市，造成一名警察丧生，12人受伤，其中4名伤者也是警察。

乌克兰方面还称，在扎波罗热地区上空摧毁了三架伊朗制造的无人机。

乌克兰东南部扎波罗热州的大部分地区与前线直接接壤。本周四，俄军针对该地区的袭击已造成了1死14伤。联合国也谴责了周四这次袭击，表示联合国小组以及在该地区工作的其他非政府组织使用的一家酒店被击中。俄罗斯国防部则称，袭击击中了一个外国雇佣军基地。

欧盟已向乌克兰交付22万炮弹 美国愿提供F16培训

欧盟27个成员国于3月同意向乌克兰提供更多弹药，并从欧盟基金中拨款20亿欧元。欧盟将在一年内从各个国家的库存和欧盟的联合订单中向乌克兰提供100万炮弹，支持乌克兰反击俄罗斯的侵略战争。

根据布鲁塞尔和欧盟国家提供的数字，自2022年2月俄罗斯发动侵略战争以来，欧盟共花费了约200亿欧元向乌克兰提供各类武器。

自3月以来，欧盟向乌克兰交付了22.38万枚炮弹。欧盟发言人斯塔诺（Peter Stano）表示，欧盟成员国交付了“坦克炮、远程精确制导弹药、迫击炮弹和2300枚各类火箭弹”。

从目前的交付情况来看，欧盟距离100万的目标还很远。

与此同时，白宫表示对培训乌克兰飞行员使用F-16战斗机持开放态度。白宫发言人柯比（John Kirby）说，当欧洲的培训能力已经达到上限时，美国可以接手培训工作，并表示华盛顿希望推进培训工作。基辅政府要求西方盟国提供F-16战斗机，以便更好抵御俄军的进攻。

西方战机为什么对乌克兰至关重要？

立陶宛呼吁德国加快在该国部署军队

立陶宛敦促德国政府遵守承诺，加快在北约东部边境部署4000名联邦国防军士兵。立陶宛外交部副部长苏尔维拉（Jonas Survila）对德国《周日世界报》说：“我们现在应集中精力商定一个雄心勃勃且迅速的全面部署时间表。”他补充说，维尔纽斯已准备好 “对接纳德军所需的基础设施进行大量投资”。

苏尔维拉说：“今天我们感觉就像冷战时期的西柏林：被俄罗斯加里宁格勒从西边以及被白俄罗斯从东边虎视眈眈地包围着。”他表示，当年确保西柏林安全的方法之一是在该市驻扎一支美军一个旅规模的部队。“今天，我们要求德国人为立陶宛的安全做出贡献，在立陶宛永久驻扎一个可随时作战的德国战旅。”

6 月底，德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）宣布将向北约伙伴国立陶宛长期派驻4000名德国联邦国防军士兵。皮斯托里乌斯强调，前提条件是当地要有合适的基础设施，并“与北约的计划保持一致”。

（美联社，路透社，法新社，德新社）

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