俄罗斯称乌克兰是击落MH17的元凶

（德国之声中文网）在周一举行的新闻发布会上，俄国防部表示，首次获得了这枚山毛榉导弹的编号。根据编号，该导弹是在前苏联时代生产、并运至乌克兰的，此后未重返俄领土。

俄罗斯方面否认要对该机被击落行为负责，并提出了一系列矛头直指乌克兰的理论。

编号为MH17的客机为一架波音777，2014年7月17日，在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中，在乌东叛乱地区顿涅斯克以外地点坠毁，机上所有298人遇难，其中多为荷兰公民。

MH17坠毁地点已建成纪念绿地

此后，欧盟强化了对俄罗斯的经济制裁，并指控得到俄罗斯支持的乌东地区叛乱武装击落了另外多架飞机。

一名荷兰高阶调查官员称，他的团队得出结论，MH17是被驻扎在西南城市库尔斯克的一个俄罗斯防空旅发射的俄制山毛榉导弹击落的。

今年5月，荷兰和澳大利亚双双直接指控俄罗斯从事了此次袭击。

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据俄新社报道，俄军高官帕尔申（Nikolai Parshin）在新闻会上称，编号为886847379的该枚导弹于1986年12月29日编入山毛榉导弹系统，以铁路运输方式运至编号为20152的军事单位。他指出，该军事单位的基地是在当时属于苏联的乌克兰。他补充说，这一信息属于"绝密"级。他指出，苏联解体后，该枚导弹未重返俄国，而是被编入了乌克兰武装力量。

俄方称，曾将相关信息告知荷兰。

俄国防部还表示，一个国际调查委员会使用的显示这枚山毛榉导弹被运至叛军控制的乌东地区的视频实为编造。照射载运车辆的光线等因素显示，该车是反向行驶，说明该视频乃拼凑而成。

乌克兰总统波罗申科周一签署一份政令，不延长乌俄正式友好条约。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）