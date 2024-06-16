俄罗斯科学家入境美国的难度日益增高

俄罗斯全面入侵乌克兰后，美国政府曾试图简化俄罗斯科学家入境美国的手续。但有报道指出，实际情况却是其获得赴美签证的难度越来越大。

（德国之声中文网）俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰，当时约有9000名俄罗斯科学家联名签署了一封反对侵略战争的公开信。从那时起，俄罗斯当局开始加大对本国科学家的镇压力度。尤其是物理学家 – 许多物理学家仅因参加国际会议或在外国期刊上发表文章便被指控犯有叛国罪而被判入狱。

许多当时签署公开信的科学家已经成为俄罗斯情报安全部门的目标，对他们而言，最好的办法就是离开俄罗斯。

白宫曾欲吸引俄罗斯科学家来美

俄罗斯发动侵乌战争的数周内，白宫即发起一项简化俄罗斯科学家入境美国的行动。白宫向国会提议放宽签证要求，并加快工作许可的发放。该行动旨在吸引俄科学家前往美国，并削弱克里姆林宫在战争中的“创新潜力”。

然而，由于遭到国会共和党人的反对，这一计划或已提前失败。一位不愿透露姓名的俄罗斯科学家告诉德国之声，这一消息是他从美国顶尖大学的同事那儿得知的。

尽管缺乏官方统计数据，但大量报道表明，在过去两年里，俄罗斯物理学家入境美国的可能性几乎为零。

逃避普京的战争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

获取签证不再容易

朗道理论物理研究所（Landau Institute for Theoretical Physics）物理学家费格尔曼（Mikhail Feigelman）就是一个例子。他于2022年春天前往波兰，向美国驻华沙领事馆递交签证申请，并出示了女儿的邀请函 – 他女儿当时已在美国居住。和往常一样，他被要求提交一些自己的出版物。多年以来都是这个程序，而他也总能在几周内获得签证。但这次却没有。

“七个月后，我被告知签证被拒。给出的理由是，未能证明会按时离开美国，”他告诉德国之声，以前只被问过关于科学工作上的问题。“我从未被要求提供返回俄罗斯的证明。”

应该还有其他类似案例，但很难核实，因为大多数人都希望保持匿名。据报道，一名年轻科学家于2022年夏天在俄罗斯完成研究生学业后，收到了加州理工的邀请。他和妻子均申请了签证。两年后等来了回复：男方申请被拒，女方申请被批。

2019 年，俄罗斯总理梅德韦杰夫访问莫斯科物理技术学院 图像来源: Alexander Astafyev/Russian Government Press Office/TASS/IMAGO

科学间谍活动的风险

费格尔曼的另一位同事在德国工作超过15年，他被美国拒签，理由是存在科学间谍活动的风险。

另一个原因是对俄罗斯的制裁。费格尔曼的同事指出，美国对超过200所俄罗斯大学实施了制裁。根据美国政府的说法，一些物理系和研究所因为可能涉及军事研究而受到制裁影响。

俄罗斯旅游网站Forum Vinskogo的用户报告称，直至2018年，美国仍在为从事军工研究的俄罗斯科学家发放签证。然而，自2022年起，拒签的情况越来越多，申请人通常被告知其雇主已被美国列为制裁对象。许多用户表示，他们在美国领馆递签时被问及是否知道制裁一事，审批程序往往拖上数月，甚至数年。

美国国务院表示，无法确定科学家是否比其他申请人更易被拒签 图像来源: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

越来越多俄罗斯赴美签证被拒

美国国务院的数据也反映了这一趋势：2023年几乎40%来自俄罗斯的赴美签证申请被拒，2022年这一比例为26%。在俄罗斯入侵乌克兰之前，这一比例在15%到17%之间波动。美国国务院在回应德国之声的问询时表示，无法确定科学家是否比其他申请人更易被拒签。

一些俄罗斯物理学家认为拒签并非有意为难，而是由于当局负担过重。斯米尔诺夫（化名）在过去10年里因工作原因经常前往美国。去年12月，他和妻子申请了赴美签证。妻子的签证很快就被批了下来，而他仍在等待回复。“这不是针对我们个人，”他说道，“而是官僚主义的问题。”

如果能得到深具名望的美国科学界同僚的帮助，审批程序往往能被加速。莫斯科物理技术学院的一名博士生在2022年初被美国一所顶尖大学录取。他在申请签证后等待六个月无果。俄罗斯于2022年9月宣布部分军事动员令后，这名博士生在欧洲的同事向一位著名的美国诺贝尔奖获得者（同样不愿透露姓名）求助。第二天，他被告知签证已经批下。

一些因签证被拒而无法赴美工作或学习的俄罗斯科学家转而前往欧盟国家。“我的科学家朋友们现在意识到去美国几乎是不可能的了。”一位曾受雇于莫斯科物理技术学院的科学工作者这样告诉德国之声，他目前生活在西欧。

俄罗斯30岁以下男子都在征兵之列 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。