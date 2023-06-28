俄罗斯社会如何看待瓦格纳叛变？

（德国之声中文网）“打包你们的东西，尽快来到我们这里！”像这样的呼吁，可能有许多南部俄罗斯人都能够从生活在俄罗斯其他地区的亲戚朋友那里听到。

由于地理位置接近乌克兰，战争开始以来，该地区的形势一直特别紧张。上周末，情况变得更加危险。

然而，这次的危险来自俄罗斯自己的军队，更确切地说，来自军阀普里戈津的所谓瓦格纳部队的武装人员。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



“战时的背叛是犯罪”

一位来自顿河畔罗斯托夫的老太太向德国之声讲述说：“我住在楼下的邻居接到她在乌拉尔的女儿的电话：妈妈，你不能再待在罗斯托夫了，来我们这里。”短暂的兵变过程中，这个城市曾被瓦格纳集团的军人暂时占领。

然而，恐惧和不确定性不只是在那里有。人们恐惧，因为他们不知道普里戈津和他的私人军队会走多远。据媒体报道，瓦格纳的军人最近的时候离俄罗斯首都莫斯科不到二百公里。莫斯科市长索比亚宁曾建议市民避免去郊区。

不确定性存在，是因为前一天还被所有国家媒体捧为英雄的普里戈津，几个小时后却被同样的国家媒体齐声诅咒。“俄罗斯的武装暴动，没有得到社会的支持！战时的背叛是重大犯罪！”

这是主持人基塞廖夫在俄罗斯电视台Rossia周末晚间新闻开始播报的头条新闻。瓦格纳兵变的第二天，该台播出了撤离坦克的画面并评论称“防止了兄弟间的自相残杀”。

俄罗斯军队的损失

基塞廖夫试图将此事件描述为克里姆林宫的成功。他的理念是，事情本可以变得更糟，但大规模的血腥事件已经避免。在政变尝试中，至少有十名俄罗斯军队士兵被普里戈津的私人军队击毙，这一事实被淡化。

然后普里戈津的赦免引起了更多的困惑。初为“重犯”，被通缉的军阀不久就被说成是自由人，对他的任何调查都应被停止。据俄新社报道，周二，对普里戈津和瓦格纳集团的所有指控都被撤销。

尽管俄罗斯总统普京在上周六威胁普里戈津和所有参与政变的人要受到严厉的惩罚，但不久后他第二次在电视上出现，感谢他的对手及时停止了对莫斯科的进军。

俄罗斯总统普京曾威胁普里戈津和所有参与政变的人要受到严厉的惩罚

国家的暴力垄断在瓦解？

然后，俄罗斯的国家媒体不得不再次向他们的观众解释混乱的情况。俄罗斯对外广播电台“今日俄罗斯”的主管西蒙扬这样说：“法律规定并不是基督的诫命，也不是摩西的十诫。它们更多的是由人们编写，以保证国家的秩序和稳定。但如果在一些极端的例外情况下，它们不再发挥功能，反而有反向效果，那么……就让它们去死吧！”

对于俄罗斯哲学家格雷科夫来说，西蒙扬的解释就是俄罗斯国家的破产声明。他在与德国之声的对话中指出：“一个没有武力垄断和统一权力，法律规定不再有效的国家，基本上就不再是一个国家。”

研究俄罗斯政治宣传的学者博尔苏诺娃在与德国之声的对话中总结说：“西蒙扬试图解释，俄罗斯的法律和刑事执法系统总体上是以需求为导向的。在需要的情况下，一天之内可以展开并终结一个刑事案件。具体取决于当前哪种行动更有用。”

“爱国公众”

格雷科夫认为，普里戈津在俄罗斯所谓的“爱国公众”中仍会受到赞美。这位私人军队的首领，他的士兵们在长达几个月时间里试图征服巴赫穆特城，他的行为仍被俄罗斯的宣传媒体颂扬为英雄事迹。

格雷科夫表示，俄罗斯所谓的权力机构的代表，特别是俄罗斯军队，都对这个军阀表示赞赏。许多人对俄罗斯国防部长绍伊古和总统普京感到失望。

明年，俄罗斯将选举新的总统。对于普里戈津是否会以候选人身份参选，这个问题比以往任何时候都更加不确定。据说他也有政治抱负。而且现任总统普京也并未排除他参与竞选总统的可能性，至少到目前为止。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。