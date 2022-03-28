 俄罗斯真要给欧洲“断气”？ | 经济纵横 | DW | 01.04.2022

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经济纵横

俄罗斯真要给欧洲“断气”？

普京在周四签署政令，要求从周五开始欧盟国家购买俄罗斯天然气遵循新的付款规定，也就是在俄罗斯天然气工业银行开设卢布账户来付款。德国政府表示正在对此进行评估。目前，俄罗斯天然气仍在流向欧洲。

莫斯科在4月1日表示不会切断对欧洲的天然气供应

莫斯科在4月1日表示不会切断对欧洲的天然气供应

（德国之声中文网）莫斯科在周五（4月1日）表示，目前不会切断对欧洲的天然气供应。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说，从本周五开始，外国天然气买家需要在俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）开设卢布计价的账户，以便付款。不过，这位发言人也表示，4月1日之后交货的付款在4月下半月和5月到期。

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俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

不少德国人呼吁立即禁止从俄罗斯进口天然气和石油。德国之声评论员Nemanja Rujevic认为，这样做只会给德国自己带来伤害，却不会给乌克兰带来帮助。

为减少欧洲国家对俄罗斯燃料进口的依赖，美国与欧盟达成新的天然气协议。与此同时，德国宣布计划在年中前将俄罗斯石油进口量减半。

欧盟决心摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。欧委会正加快制定扩大可再生能源和其它供应源计划。不过，仍有成员国不赞同全面禁运。

俄罗斯总统普京签署一道行政命令，宣布从周五（4月1日）起俄罗斯天然气只能通过支付卢布的方式购买，否则将终止执行合同。这一规定是否也适用于德国，目前仍不明朗。

俄罗斯总统普京在周四（3月31日）签署了一项政令，要求从周五起，俄罗斯天然气买家需要在俄罗斯天然气工业银行开设卢布账户，并通过这些账户支付天然气费用。据法新社报道，买家仍可以通过例如欧元、美元这样的外币存款，俄罗斯天然气工业银行会将这些外币转换成卢布。

与其他许多俄罗斯银行不同，俄罗斯天然气工业银行目前不在西方的制裁范围内。

在德国，面对俄罗斯天然气付款的新规定仍存在不少疑问。德国经济部发言人周五在柏林表示，德国政府将“彻底核查”和评估普京的这项法令，并称与俄罗斯公司签订的大多数天然气供应合同规定以欧元或美元支付，在德国政府看来，这是合同关系的“基础”。该发言人还表示，柏林当然也在欧洲层面上协调下一步的行动。

这位女发言人没有对德方是否已经在俄罗斯天然气工业银行开设了所需账户的问题置评。

分析人士：莫斯科严重依赖对欧洲的天然气销售

俄罗斯外交部的高级官员科普奈特斯（Nikolai Kobrinets）对官媒俄新社说，俄罗斯不会一直对欧盟的制裁行动不做回应，“布鲁塞尔不负责任的制裁已对普通欧洲人的日常生活产生负面影响”。

不过，分析人士表示，莫斯科此次改变天然气付款规定的举动旨在保护俄罗斯免受制裁，而不是阻止欧洲国家购买天然气。

惠誉解决方案的石油和天然气主管盖特杜拉（Joseph Gatdula）在接受德国之声采访时表示，“俄罗斯严重依赖对欧洲的天然气销售收入”。

盖特杜拉说：“在目前卢布受到挑战、（俄方）账户在全球范围内被冻结、俄罗斯获取外汇储备受到严重压制的情况下，切断海外收入来源……会加剧俄罗斯现在的经济压力。”

莫斯科一直试图利用其作为能源出口国的地位，以对抗西方对其入侵乌克兰的制裁。欧盟国家已经实施了广泛的对俄制裁，但由于这些国家对俄罗斯天然气的依赖，没有采取能源禁运的措施。

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欧洲正做出应急准备

法国经济部长表示，柏林和巴黎正为俄罗斯停止向欧洲输送天然气的情况做准备。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）几周来一直在寻找其他的天然气供应来源，也宣布进入"天然气应急计划的预警阶段"，这意味着现在有一个危机小组正在持续评估供应情况。哈贝克还呼吁所有消费者节约使用天然气。

3月初，欧盟提出了一项提案，通过寻求从美国和卡塔尔增加天然气供应，并且扩大清洁能源的使用，来减少对俄罗斯天然气的依赖。

3月31日，美国总统拜登宣布，将在六个月里每天从美国国家石油储备中释放100万桶，以应对俄罗斯入侵乌克兰所导致的能源危机。

（法新社，路透社等）

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