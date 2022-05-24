 俄罗斯真有“神奇”激光武器？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯真有“神奇”激光武器？

俄军自称，在乌克兰战争中使用了一种新型激光武器。此话当真？

Peresvet I Laser Weapon I Laserwaffe

（德国之声中文网）俄罗斯副总理鲍里索夫（ Juri Borissow ）近日称，俄军将使用名为 "扎迪拉"（Sadira ）最先进激光武器摧毁乌克兰无人机。他同时赞扬了名为"佩列斯韦特"的俄军另一种激光武器，称其虽不能击落无人机，但可"炫昏"敌方卫星和侦察系统，致其失效。他称，"佩列斯韦特"激化武器射程可达1500公里高空。

外国军事专家质疑俄方此说。 

何谓激光武器？ 

激光武器发射集术强光，可将物体加热到数千摄氏度，致其融毁。高能激光可在数秒内烧穿厚钢板。光束以光速传播，射程远高于普通弹丸，并精确击中目标。   

Yury Borisov

俄副总理鲍里索夫（Yury Borisov）称，在乌战中使用了激光武器

这种武器亦适于悄然操作，因为，发射激光束几乎无声。最重要的是，它们非常便宜，因为发射光束不需要能量以外的弹药。据从事激光武器技术研究的荷兰应用科学研究组织TNO称，其系统每次射击的成本不到一欧元。  

所有这些因素都让各国军队对激光武器产生强烈兴趣。去夏，美国陆军宣布，在一次演习中测试了一种新型激光武器。今年4月，以色列总理贝内特推文称，以军成功测试了 "世界上首个 "能击落无人机、导弹和迫击炮弹的激光武器系统。 

据报道，包括法、中、英等在内的其它许多国家，也都在开发自己的激光武器。 

俄是否在乌使用过激光武器？ 

荷兰应用科学研究组织发言人洛策尔（Maarten Lörtzer ）对德国之声表示，一些国家在研究此类武器的技术和使用，"俄罗斯可能是其中之一"，相关项目大多秘密进行，"所以，我们不了解实情。" 美国国防部发言人柯比（ John Kirby ）在上周五新闻会上表示，"无迹象显示，在乌克兰使用了激光，至少是激光武器"。 

如果俄军确实拥有激光武器，便可应对其在乌克兰的最大威胁之一的无人机。依靠无人机，乌军一再得以重创对俄军。除北约国家提供的军用无人机外，乌军还多次投入国产无人机攻击俄方目标。 

USA | Rüstung | Switchblade Drohne

北约国家提供了大量无人机，但基辅也使用自制无人机对付俄军 

俄副总理鲍里索夫称，"萨迪拉"新近击落了一架5公里外的乌克兰无人机。根据俄方的说法，该激光武器系统可用以摧毁卫星、空间相机和探测器。

激光能使人永久致盲，1995年的一项国际公约禁止激光武器具此功能。 

 "神奇武器 "说遭讽  

澳大利亚退役陆军少将瑞安（ Mick Ryan ）不久前在《华盛顿邮报》上提醒人们，不必把俄方的说法太当真。乌克兰总统泽连斯基也经由推特视频，否认俄方关于在乌克兰使用激光武器说，称其 "只显示了入侵的彻底失败，……只能反证克里姆林宫害怕承认在国家和军事最高层犯了灾难性错误"。 

泽连斯基总统嘲笑俄领导层宣称拥有一种 "神奇武器"，指出，这和纳粹德国在二战期间宣称拥有一种子虚乌有的神奇武器的心理战行为无异。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

俄罗斯高超音速导弹——你所该知道的

俄军称，在乌克兰使用了高超音速武器。它们速度极快，敌方导弹难以拦截。  

德国7月向乌克兰提供15辆猎豹式防空坦克

德国国防部长兰布莱希特表示，猎豹式防空坦克用来保护重要的基础设施时具有“相当强大的威慑力”。  

德国向乌克兰提供了哪些武器? 基辅还想要哪些?

继轻型武器之后， 德国现在也向乌克兰提供坦克、火炮等重型武器。基辅还要求得到其它一些武器。我们在这里做一下盘点。  

相关内容

An image taken with permission from the passport photo page of Russian diplomat Boris Bondarev. Bondarev, a veteran Russian diplomat to the U.N. Office at Geneva says he handed in his resignation before sending out a scathing letter on Monday May 23, 2020 to foreign colleagues inveighing against the â€œaggressive war unleashedâ€ by President Vladimir Putin in Ukraine. (Boris Bondarev via AP)

俄外交官辞职："我无法继续忍受毫无意义的耻辱" 24.05.2022

俄罗斯驻日内瓦的一名外交官高调宣布离职，他告诉媒体，是目前的灾难促成他做出这样的决定。

Russian Sgt. Vadim Shishimarin listens to his translator during a court hearing in Kyiv, Ukraine, Monday, May 23, 2022. The 21 year old soldier facing the first war crimes trial since the start of the war in Ukraine plead guilty on May 18 to killing an unarmed civilian. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

俄士兵因杀害乌克兰平民被判无期 23.05.2022

乌克兰法官的判决指出，这名士兵执行上司命令蓄意杀害乌克兰平民，罪行严重，以至于无法减免。法律界人士预计，该案为今后制定了标准。

.ÖSTERREICH; AMSTETTEN; 20200512; Soldaten des 12 Jäger Batallions der 7 Jägerbrigade des Österreichischen Bundesheeres in der Ostarrichi Kasserne während eines Übungseinsatzes am 12. Mai 2020 im Amstetten, Niederösterreich. Österreich hat nach dem Ausbruch des Neuartigen Coronavirus die Miliz einberufen. Das Österreichische Bundesheer leistet einem Assistenzeinsatz für die Polizei an österreichischen Grenzen. /// AUSTRIA; AMSTETTEN; 20200512; Soldiers of the 12th fighter Battalion of the 7th fighter Brigade of the Austrian Armed Forces in the Ostarrichi barracks during a training mission on May 12, 2020 in Amstetten, Lower Austria. Austria has called up the militia after the outbreak of the novel corona virus. The Austrian Armed Forces provide assistance to the police at Austrian borders. - 20200513_PD0574

奥地利会弃中立入北约吗？ 22.05.2022

50位奥地利人知名人士公开质疑本国的中立地位。然而，奥地利与瑞典、芬兰不同，大多数国民和政党都希望保持中立。这是为什么？

广告

评论分析

政治学者张俊华估计，拜登与习近平之间的峰会将在20大前发生

客座评论：中美外交缓和一个新起步？

美国国务卿布林肯近日发表对华政策演说，受到外界广泛关注。政治学者张俊华认为，这次演说从几个方面来看都不寻常。而北京在布林肯演说前已经发出外交缓和的信号，拜习可能不远了。  