俄罗斯真有“神奇”激光武器？

（德国之声中文网）俄罗斯副总理鲍里索夫（ Juri Borissow ）近日称，俄军将使用名为 "扎迪拉"（Sadira ）最先进激光武器摧毁乌克兰无人机。他同时赞扬了名为"佩列斯韦特"的俄军另一种激光武器，称其虽不能击落无人机，但可"炫昏"敌方卫星和侦察系统，致其失效。他称，"佩列斯韦特"激化武器射程可达1500公里高空。

外国军事专家质疑俄方此说。

何谓激光武器？

激光武器发射集术强光，可将物体加热到数千摄氏度，致其融毁。高能激光可在数秒内烧穿厚钢板。光束以光速传播，射程远高于普通弹丸，并精确击中目标。

这种武器亦适于悄然操作，因为，发射激光束几乎无声。最重要的是，它们非常便宜，因为发射光束不需要能量以外的弹药。据从事激光武器技术研究的荷兰应用科学研究组织TNO称，其系统每次射击的成本不到一欧元。

所有这些因素都让各国军队对激光武器产生强烈兴趣。去夏，美国陆军宣布，在一次演习中测试了一种新型激光武器。今年4月，以色列总理贝内特推文称，以军成功测试了 "世界上首个 "能击落无人机、导弹和迫击炮弹的激光武器系统。

据报道，包括法、中、英等在内的其它许多国家，也都在开发自己的激光武器。

俄是否在乌使用过激光武器？

荷兰应用科学研究组织发言人洛策尔（Maarten Lörtzer ）对德国之声表示，一些国家在研究此类武器的技术和使用，"俄罗斯可能是其中之一"，相关项目大多秘密进行，"所以，我们不了解实情。" 美国国防部发言人柯比（ John Kirby ）在上周五新闻会上表示，"无迹象显示，在乌克兰使用了激光，至少是激光武器"。

如果俄军确实拥有激光武器，便可应对其在乌克兰的最大威胁之一的无人机。依靠无人机，乌军一再得以重创对俄军。除北约国家提供的军用无人机外，乌军还多次投入国产无人机攻击俄方目标。

俄副总理鲍里索夫称，"萨迪拉"新近击落了一架5公里外的乌克兰无人机。根据俄方的说法，该激光武器系统可用以摧毁卫星、空间相机和探测器。

激光能使人永久致盲，1995年的一项国际公约禁止激光武器具此功能。

"神奇武器 "说遭讽

澳大利亚退役陆军少将瑞安（ Mick Ryan ）不久前在《华盛顿邮报》上提醒人们，不必把俄方的说法太当真。乌克兰总统泽连斯基也经由推特视频，否认俄方关于在乌克兰使用激光武器说，称其 "只显示了入侵的彻底失败，……只能反证克里姆林宫害怕承认在国家和军事最高层犯了灾难性错误"。

泽连斯基总统嘲笑俄领导层宣称拥有一种 "神奇武器"，指出，这和纳粹德国在二战期间宣称拥有一种子虚乌有的神奇武器的心理战行为无异。

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