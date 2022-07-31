俄罗斯直接烧掉大量天然气造成巨大环境灾难

（德国之声中文网）波尔托瓦亚上空的熊熊火焰成为俄罗斯与欧洲能源战新的象征。从卫星图像上可以看到，在位于北溪1号天然气管道起点的俄罗斯波尔托瓦亚（Portovaya）压气站所在地，一个伸向天空的巨大橙色火炬正在熊熊燃烧。

北溪1号管道穿越波罗的海通往德国、荷兰、法国、英国等欧洲国家，是俄罗斯向欧盟和英国出口天然气的三大管道之一。

本月初，芬兰新闻网站最早披露了俄罗斯燃烧天然气的照片。但专家们指出，事实上从6月起，俄罗斯天然气工业股份公司就开始大量直接烧掉天然气。

挪威能源咨询机构睿咨得能源（Rystad Energy）天然气市场负责人克鲁特森（Sindre Knutsson）向德国明镜周刊表示，从7月11日起，也就是俄罗斯天然气工业股份公司以涡轮机维修为由停止向欧洲供气10天的第一天，波尔托瓦亚压气站就开始直接烧掉天然气。

该咨询机构的专家估计，两个月来，俄罗斯每天烧掉的天然气大约为434万立方米，按照目前的市场价格计算价值1300万欧元；如果以一年而计，相当于每年烧掉16亿立方米天然气，为欧盟每年天然气总需求的0.5%。

巨大的环境灾难

烧掉多余的天然气是石油和天然气开采中常常出现的情况，但直接烧掉如此规模的天然气不仅从经济角度是巨大的浪费，还对大气层和环境造成了极大破坏。睿咨得能源的专家指出，每天焚烧434万立方米天然气相当于释放约9000吨二氧化碳。芬兰拉彭兰塔工业大学的瓦基莱宁（Esa Vakkilainen）教授也指出，特别是对于北极地区，烟尘带来巨大环境灾难，肯定会对全球变暖产生影响。不仅如此，睿咨得能源（Rystad Energy）天然气市场负责人克鲁特森在采访中指出，由于直接烧掉的天然气并没有完全燃烧，所以其他物质也被释放出来，比如微尘、烟尘和残留的甲烷，这些物质对气候的危害甚至超过二氧化碳。

俄罗斯为何烧掉天然气？

国际能源署8月初宣布，2022年前七个月，俄罗斯向欧盟和英国出口的天然气输气量与2021年同期相比下降了近40%。今年6月中旬以来，"北溪1"的输气量维持在满负荷运力的40%附近。7月25日，俄罗斯又以涡轮机维修为由，宣布从7月27日起将"北溪"管道运输的天然气降至满负荷运力的20%。

分析认为，俄罗斯方面是将天然气作为要挟的筹码，试图分化欧洲、改变欧洲人在俄乌战争中支持乌克兰的立场。

咨询公司睿咨得能源的专家认为，虽然从原则上讲，俄罗斯天然气工业股份公司可以通过减产避免如此大规模直接烧掉天然气，但在西伯利亚的生产基地和波罗的海上管道运输之间可能存在协调和技术问题。俄罗斯天然气工业股份公司目前尚未对烧掉天然气的原因做出表态。也有分析认为，波尔托瓦亚上空的火焰是俄罗斯向欧洲发出的政治信号。咨询公司睿咨得能源的专家就在分析中写道："熊熊火焰清晰可见，意味着天然气正等待着恢复友好的政治关系后流向欧洲。"

（德新社、明镜周刊）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。