俄罗斯监管机构将目标对准Google

（德国之声中文网）本周六，数万名抗议者在俄罗斯首都莫斯科举行示威集会，抗议反对派候选人被排除在莫斯科市议会选举门外。这是8年来当地发生的最大规模的抗议活动。

俄罗斯通信监管机构"联邦通信、信息技术与大众传媒监督局"（Roscomnadzor)表示，如果谷歌公司不能回应俄方提出的要求，那么俄罗斯将认定谷歌公司干涉俄罗斯主权事务且产生敌对影响。

四周连续大规模集会

俄罗斯警方出动大量警力应对周六在莫斯科举行的抗议活动。警方称，参与抗议活动的人数为2万人，但组织方宣称有5万人参加。

据民权信息平台OWD-Info公布的信息，当天超过170名抗议者被捕，莫斯科之外另有约100个城市也举行了团结集会 。

在正式的示威活动和平结束后，组织者呼吁示威活动参与者再参加一场"散步"活动，穿越莫斯科城市。但这场"散步"引发大量参与者被捕。此前警方就曾表示，会对未经许可的活动参与最严厉的惩处措施。被捕人员可能会面对煽动大规模群众骚乱罪名的指控，根据这一罪名最高可判处15年监禁。

这已经是4周内在莫斯科举行的第4次大规模抗议集会。连续两个周末总共有超过2000名抗议者因为参与未经批准的抗议活动而被捕 。很多情况下被捕的示威者都有可能面临十分严厉的惩罚。俄罗斯安全力量越来越大规模地打压和平示威者。国际社会对此提出强烈谴责。

洪沙/王凡（德新社、路透社、法新社）