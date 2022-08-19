俄罗斯的独立媒体：移师海外 继续发声

（德国之声中文网）俄罗斯境内还有独立媒体吗？侵乌战争爆发后，这些媒体是不是都已被置于新闻审查之下或已遭到当局的查封？莫斯科周一的两项判决，令俄罗斯独立媒体的处境再度引起了关注。周一，莫斯科一家法庭判决前著名记者、俄罗斯航天国家集团顾问萨弗罗诺夫（ Iwan Safronow）叛国罪成立。萨弗罗诺夫此前有关俄罗斯军事工业的文章显然成了其叛国的罪证。

德国之声专栏作家普雷奥布拉申斯基（Iwan Preobraschenskij）表示，即便是在量刑一项严苛的俄罗斯，长达22年的刑期也是超乎寻常的重刑。他说，这项判决也标志着'俄罗斯的独立媒体已经全面被毁。'俄罗斯政治问题专家奥莱舍金（ Dmitrij Oreschkin）则表示："这是向所有人发出的明确信号，闭嘴吧！"他说，萨弗罗诺夫之所以被判处重刑，就是因为他居然敢说出真相。

里加成了俄罗斯流亡媒体的大本营

在萨弗罗诺夫被判重刑的同一天，莫斯科另一家法庭宣布吊销著名反对派媒体《新报》 （Nowaja Gaseta）的发行许可。2021年，该报总编（Dmitrij Muratow）曾获得诺贝尔和平奖。接获俄罗斯新闻审查机构"俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局"的警告之后，该报已于今年三月停止了运营。苏联前领导人戈尔巴乔夫是这家报纸的创办人之一，而在戈尔巴乔夫葬礼之后数天，这家报纸的发行许可也被没收。过去数十年来，创办于1993年的《新报》一直是俄罗斯新闻出版届的旗舰和标杆。《新报》编辑部形容法庭吊销该报出版许可的判决是一场"谋杀"，但誓言编辑部会继续工作，因为"自由的精神在任何时间、任何地点都能自由传播。"

对于俄罗斯境内大多数反对派媒体来说，流亡国外成了唯一选择。《新报》编辑部的一部分于今年四月在拉脱维亚首都里加开设了分部。今年八月开始，著名的反对派网络电视"雨" （Doschd）也在里加开播。俄罗斯发动侵乌战争几天后，这家网络媒体即被当局查禁。当时俄罗斯当局大规模收紧了媒体法，任何人胆敢对侵乌战争提出批评，就有可能遭受长达15年的牢狱之灾。

在"雨"被查禁的几乎同一时间，自由派广播电台"莫斯科回声"也被要求关闭。这家电台当时是俄罗斯唯一一家可以全境播出的反对派电台，多数员工被迫前往国外，一些人则开办了自己社媒频道。

《新报》和《雨》选择里加作为新的工作地点，显然是受了俄罗斯知名网络媒体"美杜萨"（Medusa）的启发。2014年，俄罗斯吞并了克里米亚后，一些俄罗斯自由派记者在里加创办了"美杜萨"网站。

YouTube成了抗击新闻审查的利器

对于这些流亡媒体来说，YouTube扮演的角色越来越重要， 因为这个社媒平台已经成了俄罗斯人获取独立信息的重要渠道。俄罗斯的新闻审查机构无法对YouTube上的内容进行有针对性的封锁。"雨"在YouTube上拥有三百万订户，在俄罗斯流亡媒体中最为成功。除此之外，作为不受审查的消息来源，社交平台"电报"也在俄罗斯很受欢迎。

借助VPN软件，绕过新闻审查也是一种常见的获取信息的方法。今年年初，德国之声的节目在俄罗斯遭禁后，很多俄罗斯人就是借助VPN收听收看DW节目的。英国《泰晤士报》报道称，侵乌战争爆发后，俄罗斯境内的VPN用户增加了15倍，以达到两千四百万人。

俄罗斯境内的自由媒体几乎已经全部被噤声。只有为数不多的几家网络媒体仍敢于发出批评声音。萨弗罗诺夫曾供职过的《生意人报》（Kommersant）在一封公开信中写道："我们没有看到你所犯罪行的任何公开证据，因此我们坚信：如果在另一个时期、在另一种政治氛围下，你本应被无罪释放。"公开信对萨弗罗诺夫在两年拘禁期间所表现出的正义表示高度赞赏，并承诺会等到他出狱的那一天。萨弗罗诺夫本人则对控罪予以坚决否认。

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