 俄罗斯的军舰和油轮接连遭乌克兰无人机重创 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2023

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俄罗斯的军舰和油轮接连遭乌克兰无人机重创

继一艘俄罗斯海军舰艇在黑海被击中之后，乌克兰在刻赤海峡对一艘俄罗斯油轮实施了无人机袭击。乌克兰总统助理多利亚克说：“俄罗斯舰队在黑海的存在……将被终结。”

一架装满炸药的乌克兰无人机在本周五夜间袭击了克里米亚大桥附近（图）的一艘俄罗斯油轮。这座大桥是俄罗斯于2018年建成的，此前也曾遭到严重袭击，但这次没有成为袭击目标

一架装满炸药的乌克兰无人机在本周五夜间袭击了克里米亚大桥附近（图）的一艘俄罗斯油轮。这座大桥是俄罗斯于2018年建成的，此前也曾遭到严重袭击，但这次没有成为袭击目标

（德国之声中文网）一名乌克兰安全人士周六（8月5）告诉法新社，继一艘俄罗斯海军舰艇在黑海被击中一天之后，乌克兰在刻赤海峡（Kerch Strait）对一艘俄罗斯油轮实施了无人机袭击。这位乌克兰消息人士说：“乌克兰安全局（SBU）炸毁了‘SIG’号——这是一艘俄罗斯联邦的大型油轮，当时正在为俄罗斯军队运送燃料。”

该消息人士说，这次“成功的特别行动”使用了一架海军无人机和炸药，是在乌克兰领海与其海军联合实施的。这位消息人士补充说，这艘邮轮“满载燃料，因此从远处就能看到‘焰火’”。

据路透社报道，这架装满炸药的乌克兰无人机在克里米亚大桥附近袭击了这艘俄罗斯油轮。俄乌双方均在周六表示，这是24小时内发生的第二次此类袭击。

“目的是表明乌克兰可以攻击该区域的任何俄罗斯军舰”

周五，乌克兰称其海上无人机袭击了新罗西斯克港的俄罗斯海军登陆舰“奥列涅戈尔斯基-戈尔尼亚克号”（Olenegorsky Gornyak）。据路透社报道，这是乌克兰海军首次将力量投射到离其海岸如此之远的地方。

乌克兰总统助理多利亚克（Mykhailo Podolyak）在周五对俄罗斯军舰的袭击后说：“俄罗斯舰队在黑海的存在……将被终结。”

乌克兰总统助理多利亚克（Mykhailo Podolyak）在周五对俄罗斯军舰的袭击后说：“俄罗斯舰队在黑海的存在……将被终结。”

一名安全人士周五告诉法新社：“其目的是表明乌克兰可以攻击该区域的任何俄罗斯军舰。”

乌克兰总统助理多利亚克（Mykhailo Podolyak）在周五的袭击后说：“俄罗斯舰队在黑海的存在……将被终结。”

俄罗斯称，“使用了两艘无人驾驶的军舰”击退了乌克兰武装部队对其海军基地的攻击企图。

英国国防部在周六的最新情报简报中称，“几乎可以肯定”，“奥列涅戈尔斯基-戈尔尼亚克号”遭受了严重破坏。

英国国防部补充说，图片显示“几个水密隔舱被冲破，而船员的损害控制工作没有效果”，“这是自2022年4月13日莫斯科号巡洋舰沉没以来、严重受损或被摧毁的最大一艘俄罗斯舰船”。

英国国防部在周六的情报简报中称，几乎可以肯定“奥列涅戈尔斯基-戈尔尼亚克号”遭受了严重破坏。图为遭袭前的奥列涅戈尔斯基-戈尔尼亚克号

英国国防部在周六的情报简报中称，几乎可以肯定“奥列涅戈尔斯基-戈尔尼亚克号”遭受了严重破坏。图为遭袭前的奥列涅戈尔斯基-戈尔尼亚克号

乌克兰安全局局长：“此类行动……完全合法”

周五夜间的油轮袭击事件，是自莫斯科上月退出保护乌克兰谷物出口的协议以来，在黑海附近发生的最新袭击事件。

俄罗斯联邦海洋和河流运输局说，俄罗斯油轮“SIG”号周五晚上11:20左右（当地时间）在刻赤海峡以南被击中。这艘装载石油和化学品的油轮因向叙利亚境内支持总统阿萨德的俄罗斯军队提供喷气燃料而受到美国制裁。

该机构在Telegram上说，“SIG”号油轮机舱水线处有一个洞，“可能是海上无人机攻击的结果”。该机构称已在油轮周围放置了围油水栅，并正在准备修补受损部位。

俄罗斯官媒俄通社（RIA Novosti）援引新罗西斯克海上救援协调中心的话说，袭击中没有人员伤亡。

据俄罗斯公路信息中心的Telegram频道称，横跨刻赤海峡、连接被莫斯科吞并的克里米亚半岛与俄罗斯大陆的大桥的交通中断了约三小时，直到周六早些时候恢复。

据路透社报道，乌克兰安全局局长马柳克（Vasyl Malyuk）没有直接证实乌方发动了最新的袭击事件，但他在Telegram 上表示：“此类特别行动是在乌克兰领海内进行的，完全合法”。

更多阅读：乌克兰的自卫权是否有红线？

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在整个战争期间，克里米亚曾多次遭到袭击，但最近几周袭击更为频繁。

乌克兰无人机7月份对克里米亚的袭击炸毁了一个弹药库，并破坏了横跨刻赤海峡的战略桥梁。

自从俄罗斯退出两国冲突期间达成的保护通过黑海航运枢纽出口的谷物协议以来，对黑海的袭击总体上有所增加。

（法新社，路透社）

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