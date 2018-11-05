 俄罗斯登月计划：查查美国人当年是否造假？ | 科技环境 | DW | 26.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

俄罗斯登月计划：查查美国人当年是否造假？

俄罗斯联邦航天局局长声称，俄罗斯登月计划的任务之一，是查验美国宇航员1969年登月的真假。此话当真？

Mondlandung 1969 Neil Armstrong (Getty Images)

美国登录月球的阴谋造假论，在俄罗斯流传甚广。

DW.COM

火星上究竟是否有或者有过生命迹象一直是人类至今的未解之谜，欧空局派出的“斯基帕雷利”登陆器预计将于19日着陆在火星表面。 (12.10.2016)

第一位登上月球的美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）生前非常喜欢搜集各类物品和纪念品。上周末，其中两千件藏品被送进了拍卖行。 (05.11.2018)

周三中午时分，德国宇航员格斯特搭乘联盟号飞船升空，开始了他第二次太空之旅。抵达国际空间站后，他将参与一系列科学实验。 (06.06.2018)

（德国之声中文网）俄罗斯联邦航天局局长德米特里德米特里•罗戈津（Dmitry Rogozin）在推特上贴出的一段视频中说，俄罗斯计划登陆月球，任务中包括查验美国宇航员1969年登月的真假。

"我们设定目标飞往月球，并去查证一下他们到底去过那儿没有。" 罗戈津在视频中说。

不过，罗戈津看上去只是在回答相关问题时，随口开了一个玩笑。但是，关于美国登录月球的阴谋造假论，在俄罗斯流传甚广。

俄罗斯计划于2030年代将第一批宇航员送上月球。1970年代，在四次火箭试射爆炸之后，苏联放弃了登月计划。俄宇航员计划在月球停留14天。当年美国宇航员们在月球表面先后停留时间为21小时。

  • Laika Briefmarke erster Hund im Weltall (Foto: Imago)

    人类探索太空60年

    宠物狗的太空冒险

    共有三只狗狗，莱卡（Laika）、Ptscholka和Muschka为科学献出了其生命。图片中的狗狗莱卡是搭乘“斯普特尼克2号”卫星首次进入太空的生物。然而它未能完成这次太空之旅。卫星成功发射数小时之后，由于卫星舱内温度骤升，没有穿戴任何防护装备的莱卡最终死亡。

  • Belka and Strelka im Weltall (Foto: picture-alliance/dpa/ Heritage Images)

    人类探索太空60年

    动物进行太空旅行试验

    苏联科学家展开生物太空之旅的尝试，希望以此为载人航天飞船进行试验。狗购莱卡的首次太空之旅3年之后，生物进入太空的试验终于成功。名叫Belka （左）和Strelka的两只狗狗 在太空遨游一天后安全返回地球。

  • Juri Gagarin erster Mann im Weltall (Foto: Getty Images/D.Miller)

    人类探索太空60年

    太空逗留2小时的历史

    不仅“斯普特尼克”号卫星首次成功带狗进入太空，而且前苏联的航天业也谱写了载人进入太空的历史。1961年，苏联宇航员加加林（Gargarin ）成为搭乘“东方一号”进入太空的第一人。他在太空遨游整整108分钟，降落时不是乘坐飞船而是凭借降落伞着陆在全球引起轰动。

  • Russland erste Frau im Weltall Valentina Tereshkova (Foto: Getty Images/Keystone)

    人类探索太空60年

    进入太空的首位女性

    仅2年之后，瓦伦蒂娜·特雷希科娃（Valentina Tereschkowa）就成为全球首位进入太空的女性。她乘坐宇宙飞船环绕地球49圈。这位女性遨游太空的目标是为了向世人表明，在社会主义国家苏联可以“实现任何梦想。”

  • Ham, erster Affe im Weltall (Foto: picture-alliance/Everett Collection)

    人类探索太空60年

    在NASA接受航天训练的猿猴

    这只名叫哈姆（Ham）的大猩猩穿着为它量身定做的航天服正在等待卫星发射升天。它在美国航空航天局接受了长期培训之后，于1961年参加了水星探测的冒险之旅，并以此进行载人航天飞行试验。它顺利通过了高温、失重、狭窄空间和孤独寂寞等考验。但是搭载阿尔伯特1号和2号升空的两只猴子则未能经受住考验而丧生。

  • Dienstältester NASA-Astronaut geht in den Ruhestand John W. Young (Foto: picture-alliance/dpa)

    人类探索太空60年

    宇航员的强大（味觉）神经

    1965年，宇航员约翰·扬在进行双子座3号载人飞行时，偷偷将一块腌牛肉三明治塞进了自己的宇航服里。用他的话说，“是为了测试一下味道咋样”。然而美国航空航天局认为这不是可以闹着玩的。因为在失重情况下，漂浮的面包渣有可能损坏机器。

  • Mond Buzz Aldrin vor US-Flagge (Foto: picture-alliance/Photoshot/Neil A. Armstrong)

    人类探索太空60年

    人类首次登月壮举

    1969年7月20日，全世界的人都坐在电视机前紧张地盯看着屏幕：美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）从“阿波罗11号”飞船走出登月舱,在月球表面留下人类登月的第一个脚印，实现了人类登月梦想。他的“个人一小步，人类一大步”已经成为一句历史名言。

  • Sigmund Jähn DDR-Kosmonaut (Foto: Imago/ITAR-TASS)

    人类探索太空60年

    东德英雄宇航员

    1978年，前东德宇航员希格蒙德‧亚恩（Sigmund Jähn ）乘坐"Sojus"宇航船前往苏联Saljut 6号空间站。作为登上太空的首位德国人他围绕地球环绕了8天的时间。返回地球后的亚恩在昔日的东德受到英雄般的祝贺。但是在德国西部他并非如此享有盛名。

  • Star Trek Film The Final Frontier (Foto: picture-alliance/dpa/ARC)

    人类探索太空60年

    将骨灰撒向太空

    在电影《星际迷航》中扮演宇宙飞船工程师斯科提的演员詹姆斯·多汗（James Doohan）生前的最后一个特殊愿望是死后将骨灰撒入太空。2005年，他和另外300人的骨灰盒被载入太空。这样的太空葬需要1000至5300美元。

  • Veggie-Programm der Nasa - Anbau von Zinnien (Foto: picture-alliance/dpa/NASA)

    人类探索太空60年

    空间站的绿色植物

    人类是否能够在太空生存？植物可以回答这个问题。自2013年以来，国际空间站对此进行了积极的试验。从图片中可以看到，蔬菜生长状况不佳，但是百日草则更能适应在失重的环境中存活。对于未来的火星计划来说，一个重要的试验结果是，植物是不会自己长出来的。


罗戈津强调说，没有任何一个国家可以单独发起一个登月计划。俄罗斯希望和美国、欧洲和中国进行合作。

1969年7月，美国阿波罗宇宙飞船成功登陆月球表面，宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）成为踏足月球表面的第一人。那次登月发生在冷战期间美苏太空竞赛之际。

去年，俄罗斯同意和美国航天局 （NASA）合作建造名为"深空门户"（Deep Space Gateway）的空间站，该空间站将围绕月球运行。

 

张平 / 凝炼（德新社，美联社）

 

DW.COM

人类探索太空60年

1957年“斯普特尼克”号卫星的发射升空震惊了全世界。从此开始了超级大国间的一场声望和军事竞赛。直到今天还不断有更多的卫星发射升空。 (04.10.2017)  

相关内容

Kombibild Astronaut Neil Armstrong

首位登月宇航员的收藏品被拍卖 05.11.2018

第一位登上月球的美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）生前非常喜欢搜集各类物品和纪念品。上周末，其中两千件藏品被送进了拍卖行。

China Raumfahrtprojekt Lunar Palace 365 an der BUAA Universität in Beijing

泽林视点：火星上讲中文？ 21.10.2018

中国雄心勃勃的航天计划对于欧洲的宇航机构来说也是一个机遇。专栏作者泽林认为，像探索火星、月球空间站这样的大型项目，欧洲人已无力独自实施。

China Euro Space

飞向月球 欧洲为何想和中国合作？ 07.10.2018

冷战的年代，太空是美苏之间的较量舞台。如今，耗资巨大的航天事业越发依赖国际间的合作。不论是探索遥远的火星，还是“近在咫尺”的月球。

广告

经济纵横

Deutschland Augsburg Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

与中国老板合不来？库卡总裁辞职

两年前，中国家电企业美的集团收购德国机器人制造商库卡，在德国引起包括政界在内的关注和争议。如今库卡董事会德方主席提前辞职，原因何在？ 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 