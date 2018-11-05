俄罗斯登月计划：查查美国人当年是否造假？

（德国之声中文网）俄罗斯联邦航天局局长德米特里德米特里•罗戈津（Dmitry Rogozin）在推特上贴出的一段视频中说，俄罗斯计划登陆月球，任务中包括查验美国宇航员1969年登月的真假。

"我们设定目标飞往月球，并去查证一下他们到底去过那儿没有。" 罗戈津在视频中说。

不过，罗戈津看上去只是在回答相关问题时，随口开了一个玩笑。但是，关于美国登录月球的阴谋造假论，在俄罗斯流传甚广。

俄罗斯计划于2030年代将第一批宇航员送上月球。1970年代，在四次火箭试射爆炸之后，苏联放弃了登月计划。俄宇航员计划在月球停留14天。当年美国宇航员们在月球表面先后停留时间为21小时。

人类探索太空60年 宠物狗的太空冒险 共有三只狗狗，莱卡（Laika）、Ptscholka和Muschka为科学献出了其生命。图片中的狗狗莱卡是搭乘“斯普特尼克2号”卫星首次进入太空的生物。然而它未能完成这次太空之旅。卫星成功发射数小时之后，由于卫星舱内温度骤升，没有穿戴任何防护装备的莱卡最终死亡。

人类探索太空60年 动物进行太空旅行试验 苏联科学家展开生物太空之旅的尝试，希望以此为载人航天飞船进行试验。狗购莱卡的首次太空之旅3年之后，生物进入太空的试验终于成功。名叫Belka （左）和Strelka的两只狗狗 在太空遨游一天后安全返回地球。

人类探索太空60年 太空逗留2小时的历史 不仅“斯普特尼克”号卫星首次成功带狗进入太空，而且前苏联的航天业也谱写了载人进入太空的历史。1961年，苏联宇航员加加林（Gargarin ）成为搭乘“东方一号”进入太空的第一人。他在太空遨游整整108分钟，降落时不是乘坐飞船而是凭借降落伞着陆在全球引起轰动。

人类探索太空60年 进入太空的首位女性 仅2年之后，瓦伦蒂娜·特雷希科娃（Valentina Tereschkowa）就成为全球首位进入太空的女性。她乘坐宇宙飞船环绕地球49圈。这位女性遨游太空的目标是为了向世人表明，在社会主义国家苏联可以“实现任何梦想。”

人类探索太空60年 在NASA接受航天训练的猿猴 这只名叫哈姆（Ham）的大猩猩穿着为它量身定做的航天服正在等待卫星发射升天。它在美国航空航天局接受了长期培训之后，于1961年参加了水星探测的冒险之旅，并以此进行载人航天飞行试验。它顺利通过了高温、失重、狭窄空间和孤独寂寞等考验。但是搭载阿尔伯特1号和2号升空的两只猴子则未能经受住考验而丧生。

人类探索太空60年 宇航员的强大（味觉）神经 1965年，宇航员约翰·扬在进行双子座3号载人飞行时，偷偷将一块腌牛肉三明治塞进了自己的宇航服里。用他的话说，“是为了测试一下味道咋样”。然而美国航空航天局认为这不是可以闹着玩的。因为在失重情况下，漂浮的面包渣有可能损坏机器。

人类探索太空60年 人类首次登月壮举 1969年7月20日，全世界的人都坐在电视机前紧张地盯看着屏幕：美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）从“阿波罗11号”飞船走出登月舱,在月球表面留下人类登月的第一个脚印，实现了人类登月梦想。他的“个人一小步，人类一大步”已经成为一句历史名言。

人类探索太空60年 东德英雄宇航员 1978年，前东德宇航员希格蒙德‧亚恩（Sigmund Jähn ）乘坐"Sojus"宇航船前往苏联Saljut 6号空间站。作为登上太空的首位德国人他围绕地球环绕了8天的时间。返回地球后的亚恩在昔日的东德受到英雄般的祝贺。但是在德国西部他并非如此享有盛名。

人类探索太空60年 将骨灰撒向太空 在电影《星际迷航》中扮演宇宙飞船工程师斯科提的演员詹姆斯·多汗（James Doohan）生前的最后一个特殊愿望是死后将骨灰撒入太空。2005年，他和另外300人的骨灰盒被载入太空。这样的太空葬需要1000至5300美元。

人类探索太空60年 空间站的绿色植物 人类是否能够在太空生存？植物可以回答这个问题。自2013年以来，国际空间站对此进行了积极的试验。从图片中可以看到，蔬菜生长状况不佳，但是百日草则更能适应在失重的环境中存活。对于未来的火星计划来说，一个重要的试验结果是，植物是不会自己长出来的。



罗戈津强调说，没有任何一个国家可以单独发起一个登月计划。俄罗斯希望和美国、欧洲和中国进行合作。

1969年7月，美国阿波罗宇宙飞船成功登陆月球表面，宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）成为踏足月球表面的第一人。那次登月发生在冷战期间美苏太空竞赛之际。

去年，俄罗斯同意和美国航天局 （NASA）合作建造名为"深空门户"（Deep Space Gateway）的空间站，该空间站将围绕月球运行。

张平 / 凝炼（德新社，美联社）