俄罗斯现象： 囚犯立地成英雄

（德国之声中文网）"就像活在地域一般"，佩西特雷娃（Oksana Pechtelewa）这样叙述道。她来自科梅洛沃，曾有一名23岁的女儿薇拉。2020年1月的一天，薇拉被前男友堪宇斯（Wladislaw Kanjus）残忍地杀害了。这一事件让佩西特雷娃的心理受到严重创伤。

女儿薇拉身上留下100多处伤痕。邻居报警后，警察数小时之后才赶到现场，因此被判有罪、缓期执行，而凶手得到17年刑期。

俄罗斯博主安德烈（André Filippov65）曾发推写道，"在科梅洛沃，警方忽略了7次人们拨打的112报警电话"，邻居最后不得不使用铁棍破门而入，直到这时，警察还没有出现。

推特写道，"薇拉，23岁，躺在血泊当中，她的前男友堪宇斯站在那儿，双手和小臂上满是鲜血。"

薇拉的家庭请求法庭对凶手施以重罚惩戒，母亲佩西特雷娃谴责法庭忽视强奸罪和剥夺自由罪等事实，对凶手持刀杀人的事实也没有给予足够酿刑。

薇拉的家庭提出撤销原判的申诉，但法院却从未处理，并称"犯人下落不明"。后来，薇拉的亲属在社交媒体上看到堪宇斯身穿军服、手持枪支的照片，他们猜测，凶手已获释，正在乌克兰作战。

俄罗斯心理学家伊苏波娃特别关注受害者

一场噩梦

俄罗斯心理学家伊苏波娃（Jekaterina Isupowa）认为，受害者家属常常罹患创伤后遗症，尤其是在失去至爱亲人以及自身受到暴力威胁的情况下，"他们的反应通常是恐惧、无助和惊慌。如果凶手关在监狱里，受害一方会稍稍放心一些，希望灾难终将过去。但如果他们发现凶手就会返回，混迹于人群，他们的恐惧感便油然而生。"伊苏波娃说，这种无助感是极大的不公。

母亲佩西特雷娃的感受正是如此。她说，"恐惧、痛楚以及无法理解 - 简直就是一场噩梦"。她也担心自己的安全，不愿此生再与杀害女儿的凶手碰面。

俄罗斯侵略乌克兰的战争爆发后，瓦格纳雇佣军和俄罗斯国防部分别招聘了5万名和1.5万名狱中在押罪犯。该数据来自流亡德国的"坐着的俄罗斯"基金会主任罗曼诺娃（Olga Romanowa）。

一名不愿透露姓名的俄罗斯律师告诉德国之声，"估计被征兵的首先是被判10年以上的重犯，当然，对此没有统计，但被判5、6年的囚犯，一般争取提前释放，而不会去冒生命的危险。"

因领导反家暴运动而著名的波波娃（Aljona Popowa）被俄罗斯司法部写上了外国代理人名单。她强调，并不清楚有多少服刑的杀人犯被送上了乌克兰战场，但这名人权人士表示，"凶手被释放，他们不必服满刑期，而是得以继续杀人。"

俄当局将波波娃写上外国代理人名单

从杀人犯到"真正的英雄"

今年1月，首领普里戈津（Jewgenij Prigoschin）同一组囚犯见面时说，在乌克兰战场服役6个月之后，可以返回家乡，而刑期则不再有效。

这些人当中有两名被判刑的杀人犯。其中一人来自靠近芬兰的卡累利阿加盟共和国，名叫萨哈洛夫（Pawel Sacharow），2015年因杀害一名退休老妇人被判处11年有期徒刑。他于2023年1月返回家乡。据媒体报道，萨哈洛夫属于首批被普京总统秘密特赦的在押犯，估计这批人当中也包括圣彼得堡人金涅夫（Denis Kinjew），他因凶杀被判17年有期徒刑。

并非所有囚犯都能活着从战场上回到家中，比如亚尔（Eduard Jar）。2019年，亚尔醉酒后残酷杀害了一名女性，被判8年徒刑。2022年11月他加入了瓦格纳雇佣兵，2023年2月在激烈交战的巴赫穆特附近战死。他的家乡小村在悼词中写道，"他走上征程，去打击新纳粹。对我们地区所有居民，他是真正的英雄，真实的爱国者。"

人权活动家罗曼诺娃只能流亡国外

私人军队是非法之物

人权活动家罗曼诺娃指出，俄罗斯事实上没有法律规定允许雇佣军和私人军队的存在，"因此，5万名瓦格纳士兵绝对非法的，对他们的大赦也是，因为大赦等于旧的罪行尚未偿清，新的犯罪又叠加进来"。她说，此外，国家称私人军队为"志愿者"并加以保护，令人难以接受，因为法律规定，歧视"志愿者"将受到最高15年的监禁。

然而，这些曾经的囚犯不仅活跃在俄罗斯私人军队，今年2月1日以来，在押囚犯可以签署合约成为军队的正式一员。6月底，俄罗斯总统普京签署相关法令，准许在押人士参加"特别军事行动"--即乌克兰战争。

该法律规定，可以征召可能被判最多5年的犯罪嫌疑人以及被控人员。罗曼诺娃认为，政府利用这一方式，变相征召那些犯有轻型或者中等罪行的人参军上战场，"先逮捕他，开启刑法程序，被告承认有罪，然后参战，结束刑法追究程序"。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



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