俄罗斯现象： 囚犯立地成英雄

俄罗斯囚犯，上战场战斗6个月之后若幸存下来，可以返回老家。不仅瓦格纳等雇佣军这样做，俄罗斯正规军也在征召囚犯入伍参战。受害者和专家对这一现象深感忧虑。
（德国之声中文网）"就像活在地域一般"，佩西特雷娃（Oksana Pechtelewa）这样叙述道。她来自科梅洛沃，曾有一名23岁的女儿薇拉。2020年1月的一天，薇拉被前男友堪宇斯（Wladislaw Kanjus）残忍地杀害了。这一事件让佩西特雷娃的心理受到严重创伤。
女儿薇拉身上留下100多处伤痕。邻居报警后，警察数小时之后才赶到现场，因此被判有罪、缓期执行，而凶手得到17年刑期。
俄罗斯博主安德烈（André Filippov65）曾发推写道，"在科梅洛沃，警方忽略了7次人们拨打的112报警电话"，邻居最后不得不使用铁棍破门而入，直到这时，警察还没有出现。
推特写道，"薇拉，23岁，躺在血泊当中，她的前男友堪宇斯站在那儿，双手和小臂上满是鲜血。"
薇拉的家庭请求法庭对凶手施以重罚惩戒，母亲佩西特雷娃谴责法庭忽视强奸罪和剥夺自由罪等事实，对凶手持刀杀人的事实也没有给予足够酿刑。
薇拉的家庭提出撤销原判的申诉，但法院却从未处理，并称"犯人下落不明"。后来，薇拉的亲属在社交媒体上看到堪宇斯身穿军服、手持枪支的照片，他们猜测，凶手已获释，正在乌克兰作战。
俄罗斯心理学家伊苏波娃（Jekaterina Isupowa）认为，受害者家属常常罹患创伤后遗症，尤其是在失去至爱亲人以及自身受到暴力威胁的情况下，"他们的反应通常是恐惧、无助和惊慌。如果凶手关在监狱里，受害一方会稍稍放心一些，希望灾难终将过去。但如果他们发现凶手就会返回，混迹于人群，他们的恐惧感便油然而生。"伊苏波娃说，这种无助感是极大的不公。
母亲佩西特雷娃的感受正是如此。她说，"恐惧、痛楚以及无法理解 - 简直就是一场噩梦"。她也担心自己的安全，不愿此生再与杀害女儿的凶手碰面。
俄罗斯侵略乌克兰的战争爆发后，瓦格纳雇佣军和俄罗斯国防部分别招聘了5万名和1.5万名狱中在押罪犯。该数据来自流亡德国的"坐着的俄罗斯"基金会主任罗曼诺娃（Olga Romanowa）。
一名不愿透露姓名的俄罗斯律师告诉德国之声，"估计被征兵的首先是被判10年以上的重犯，当然，对此没有统计，但被判5、6年的囚犯，一般争取提前释放，而不会去冒生命的危险。"
因领导反家暴运动而著名的波波娃（Aljona Popowa）被俄罗斯司法部写上了外国代理人名单。她强调，并不清楚有多少服刑的杀人犯被送上了乌克兰战场，但这名人权人士表示，"凶手被释放，他们不必服满刑期，而是得以继续杀人。"
今年1月，首领普里戈津（Jewgenij Prigoschin）同一组囚犯见面时说，在乌克兰战场服役6个月之后，可以返回家乡，而刑期则不再有效。
这些人当中有两名被判刑的杀人犯。其中一人来自靠近芬兰的卡累利阿加盟共和国，名叫萨哈洛夫（Pawel Sacharow），2015年因杀害一名退休老妇人被判处11年有期徒刑。他于2023年1月返回家乡。据媒体报道，萨哈洛夫属于首批被普京总统秘密特赦的在押犯，估计这批人当中也包括圣彼得堡人金涅夫（Denis Kinjew），他因凶杀被判17年有期徒刑。
并非所有囚犯都能活着从战场上回到家中，比如亚尔（Eduard Jar）。2019年，亚尔醉酒后残酷杀害了一名女性，被判8年徒刑。2022年11月他加入了瓦格纳雇佣兵，2023年2月在激烈交战的巴赫穆特附近战死。他的家乡小村在悼词中写道，"他走上征程，去打击新纳粹。对我们地区所有居民，他是真正的英雄，真实的爱国者。"
人权活动家罗曼诺娃指出，俄罗斯事实上没有法律规定允许雇佣军和私人军队的存在，"因此，5万名瓦格纳士兵绝对非法的，对他们的大赦也是，因为大赦等于旧的罪行尚未偿清，新的犯罪又叠加进来"。她说，此外，国家称私人军队为"志愿者"并加以保护，令人难以接受，因为法律规定，歧视"志愿者"将受到最高15年的监禁。
然而，这些曾经的囚犯不仅活跃在俄罗斯私人军队，今年2月1日以来，在押囚犯可以签署合约成为军队的正式一员。6月底，俄罗斯总统普京签署相关法令，准许在押人士参加"特别军事行动"--即乌克兰战争。
该法律规定，可以征召可能被判最多5年的犯罪嫌疑人以及被控人员。罗曼诺娃认为，政府利用这一方式，变相征召那些犯有轻型或者中等罪行的人参军上战场，"先逮捕他，开启刑法程序，被告承认有罪，然后参战，结束刑法追究程序"。
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。