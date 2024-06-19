俄罗斯法院判处美国士兵3年零9个月徒刑

本周三（6月19日），俄罗斯一家法院的判决为一段跌宕起伏的爱情故事画上了句号。美国士兵布莱克被判处近四年监禁，罪名是偷窃其俄籍女友1万卢布（折合113美元）并威胁要杀她。

（德国之声中文网）本周三（6月19日），符拉迪沃斯托克（海参崴）佩尔沃迈斯基地方法院法官叶莲娜·斯捷潘科娃 (Yelena Stepankova) 裁定美国士兵戈登·布莱克（Gordon Black）犯有从女友瓦舒克（Alexandra Vashuk）的钱包中偷走1万卢布（113美元）并威胁要杀死她的罪行，并判处他在俄罗斯流放地服刑3年零9个月并归还1万卢布。

布莱克周三在玻璃笼里出席了庭审。他否认威胁杀害俄籍女友，但对窃盗指控"部分"认罪，称拿走这些钱是不得已而为之。布莱克的辩护律师表示将对判决结果提出上诉。瓦舒克本周三没有出席庭审。

34岁的布莱克原是驻韩美国士兵，已婚，妻子和孩子在德克萨斯州。今年4月份，布莱克退出驻扎在韩国汉弗莱斯营的第八集团军，永久更换驻地。他本该返回德克萨斯州的卡瓦佐斯堡，但却私自飞到中国，而后前往俄罗斯与在韩国认识的瓦舒克会面。5月2日，布莱克在符拉迪沃斯托克（海参崴）被捕。据俄罗斯媒体报导，被捕原因是瓦舒克在两人发生争执后报警。检方先前要求判处布莱克4年零9个月监禁。

美国国防部称，布莱克未经授权前往俄罗斯和中国，违反了军队规定。

34岁的布莱克原是驻韩美国士兵 图像来源: Tatiana Meel/REUTERS

布莱克的妻子梅根上个月告诉路透社，布莱克和瓦舒克关系紧张。布莱克的母亲梅洛迪·琼斯（Melody Jones）告诉路透社，布莱克和瓦舒克"打得不可开交"，尽管如此，布莱克还是追到俄罗斯找她。

美国国务院建议不要前往俄罗斯

俄罗斯关押了至少十几名美国公民，其中包括《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）。他将于下周因间谍罪接受闭门审判。格什科维奇否认了为美国中情局收集机密的指控。

美国国务院建议本国公民不要前往俄罗斯，将其与阿富汗、叙利亚、伊朗和苏丹等国家并列为最危险的国家。

（路透社）

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