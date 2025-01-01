俄罗斯泄密军事文件：若与北约开战 俄将攻击日韩

据《金融时报》报道，近30份被泄露的俄罗斯军方机密文件显示，俄罗斯军方早已为可能与日韩两国开战准备了周密的目标清单，其中包括打击日本的核电站和其他民用基础设施。

（德国之声中文网）《金融时报》报道称，西方消息人士向该报展示了29份俄罗斯秘密军事文件，内容主要侧重于2008年到2014年对军官的培训，以应对俄罗斯东部边境可能发生的战争冲突。

机密文件显示，俄罗斯军事规划人员担心，如果俄罗斯与北约开战，该国东部边境将暴露在外，并容易受到美国和美国在这一地区盟友的攻击。

今年2月，《金融时报》已对这些泄密文件进行过报道。当时的报道称，虽然2001年中国和俄罗斯承诺互不首先使用核武器，也不将战略核导弹瞄准对方，但俄军的防御计划暴露了莫斯科安全精英对中国深深的不信任。

文件中包含的训练材料显示，俄罗斯东部战区曾针对可能出现的遭中国入侵的多种场景进行过应对演练。

《金融时报》在最新的报道中引述华府智库史汀生中心（Stimson Center）的核武政策学者阿尔伯克（William Alberque）的看法表示，泄露的俄罗斯军事文件和朝鲜最近在俄罗斯的军事部署证明，“欧洲和亚洲战场相互关联且密不可分”。他说：“亚洲不能袖手旁观欧洲的冲突，如果亚洲爆发战争，欧洲也不能袖手旁观。”

据报道，俄罗斯目标清单包括82个军事性质目标，例如日本和韩国武装部队的中央和地区指挥部、雷达设施、空军基地以及和海军设施。

其余的目标都是民用基础设施，包括日本的公路和铁路隧道，例如连接本州和九州岛的关门隧道。能源基础设施也是被俄军方优先考虑的打击目标，包括日本东海核电站在内的13个发电厂。

俄罗斯预想的在韩国打击的最主要的民用目标是桥梁，但清单中也包括浦项钢铁厂和釜山化工厂等工业设施。

庆应义塾大学副教授鹤冈路人在接受《金融时报》采访时说：“在与朝鲜或中国的冲突中，日本会得到早期预警。我们可能有时间准备并尝试采取行动。但当涉及到来自欧洲的横向升级时，东京的预警时间会更短，日本自己在防止冲突方面的选择也会更少。”

苏联红军在1945年战争结束时占领了千岛群岛，并将日本居民驱逐。现在约有20000名俄罗斯人居​​住在这些岛屿上。 图像来源: Press Office of Sakhalin Region Governor/TASS/picture alliance

日本军方尤其是空军，长时间以来一直对俄罗斯保持警惕。由于对南千岛群岛（日本称北方四岛）的主权问题存在争端，俄罗斯和日本从未签署过正式的和平条约来结束第二次世界大战。苏联红军在1945年战争结束时占领了千岛群岛，并将日本居民驱逐。现在约有20000名俄罗斯人居​​住在这些岛屿上。

今年1月时任日本首相的岸田文雄表示，东京方面“完全致力于”就北方四岛问题进行谈判。

但俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫在X上回应说：“我们才不在乎‘日本人的感受’……这些不是‘有争议的领土’，这是俄罗斯的领土。”

（金融时报）

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