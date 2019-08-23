俄罗斯水上核电站启程- “漂浮的切尔诺贝利”

（德国之声中文网）俄罗斯核能公司Rosatom称，带有两座核反应堆的核电站浮动平台将在未来两个月内抵达目的地-俄罗斯西伯利亚城市Pewek。装有核电站的巨大浮动平台没有自己的发动机。因此需要被几艘船拖拽。

浮动核电站罗莫诺索夫院士号（Akademik Lomonosov）将在西伯利亚城市Pewek与当地电网连接。它可以为这座拥有大约10万居民的城市提供能源。此外，总容量为70兆瓦的浮动核电站将为海上天然气和石油钻井平台提供能源。根据俄罗斯核能公司Rostatom的说法，浮动核电站是传统核电厂的一个非常好的替代方案。

水上浮动核电站罗莫诺索夫院士号"Akademik Lomonosov"将沿着俄罗斯北部海岸穿越北冰洋向东行驶5000公里。该浮动核电站重21000吨、长144米、宽30米。它由两个35兆瓦的反应堆组成。此次共有69人陪同罗莫诺索夫院士号的此次远东之行。早在2006年，俄罗斯人就在圣彼得堡着手研发水上浮动核电站。最终，该水上浮动核电站在俄罗斯北极港摩尔曼斯克的造船厂完成。

水上浮动核电站罗莫诺索夫院士号的内部

耗资巨大 备受争议

这个耗资巨大的项目备受争议。环保人士警告北冰洋上将可能发生灾难。他们认为该核电站船就是"浮动的切尔诺贝利"和"核能泰坦尼克" 号。俄罗斯绿色和平组织的阿里莫夫（Raschid Alimow）说："任何核电站都可能导致事故，但罗莫诺索夫院士号尤其经不起风暴的袭击。" "任何一个事故都会对北极的敏感环境带来巨大的破坏性影响。不要忘记该浮动核电站根本没有可以进行清理和危机管理的基础设施。"

俄罗斯环保组织Ecodefense也警告说，完全让核电站免受外部威胁是不可能的。该环保组织的斯利夫亚克（Wladimir Sliwjak）说："遗憾的是，这是一种非常冒险的技术。"

水上浮动核电站罗莫诺索夫院士号的总控室

在Pewek市所在的楚科奇地区，已经有比利比诺核电站。不过该核电站是建立在永久冻土层上，现在已经陈旧不堪。由于气候变化，本来坚固的永久冻土层地基开始融化。比利比诺核电站将在未来几年内被关闭。

李京慧/任琛(法新社、德新社)

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