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请欣赏俄罗斯民谣12个强盗和欢快的巴瑞纳舞曲。之后，叶卡捷琳堡爱乐乐团合唱团将带来一首严肃而充满沉思的合唱，谢尔盖·拉赫玛尼诺夫的"我们在这里祈祷" 。
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阿里亚比耶夫被誉为俄罗斯艺术歌曲之父，夜莺是他的成名作，旋律优美，脍炙人口。请听叶卡琳堡爱乐乐团合唱团演出的三首俄罗斯古典歌曲。
《晚祷》创作于第一次世界大战爆发以后，象征了一个时代的终结。
舒伯特C大调第八交响曲是舒伯特最后一部交响曲，创作于1828年，舒伯特逝世前9个月。
首先请欣赏俄罗斯民谣12个强盗和欢快的巴瑞纳舞曲。之后，叶卡捷琳堡爱乐乐团合唱团将带来一首严肃而充满沉思的合唱，谢尔盖·拉赫玛尼诺夫的我们在这里祈祷。
一名参与英国小姐选美的竞争者将穿戴伊斯兰头巾进行最后一轮的角逐。对筹办方而言，这是从未出现过的新事。
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